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    Эмери: «Чех сыграл хорошо, но у Лено будет шанс»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери считает, что оба вратаря его команды способны бороться за место в основном составе. В игре первого тура АПЛ с «Манчестер Сити» на поле появился Петр Чех, а Бернд Лено остался в запасе.

    «Мы хотим, чтобы вратари «Арсенала» конкурировали между собой. В принципе, это же относится и ко всем остальным игрокам в команде. У вратарей все то же самое, несмотря на позицию, шансы есть у всех.

    Чех? Он хорошо себя чувствует. Я думаю, он сыграл хорошо. У него есть опыт для того, чтобы продолжать защищать наши ворота.

    Кроме того, у нас есть Лено, который хорошо отыграл предсезонные матчи. У него будет шанс», – сказал Эмери.

    Матч первого тура АПЛ «Арсенал» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:2.

    Источник: FourFourTwo

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    13.08.2018 07:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 августа 2018, 10:49

      Мы какие-то разные матчи смотрели, видимо. Чех сыграл не слишком уверенно. Мягко говоря. В первом голе прямой его вины нет, но не вытащил, как говорится. А потом на ровном месте чуть автогол не соорудил, срезал мяч почти что в ворота, там сантиметры спасли. И самое весёлое, что Лено, потенциально, может тоже учудить нечто похожее. Немецкие вратари - они такие. Конечно, топ-вратари сейчас стоят каких-то баснословных денег, но, вот ВХЮ купил же Фабиански за 8 или 9 млн. Он что хуже Чеха или Лено? Разве что старше последнего.
      Чех, как я посмотрю, уже многих болел канониров напрягает даже. Всё-таки старость, она не радость. Да и покупка Лено за 25 млн мне не понятна. Оспина того же уровня вратарь. Вот, если бы продали Чеха и устроили конкуренцию за место в старте между Лено и Оспиной. Это бы выглядело логично. А так, шило на мыло поменяли и потратили 25 млн в условиях жёсткого трансферного бюджета.

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      Рейтинг: +137

      coocoo 13 августа 2018, 07:43

      мне понравился Арсенал, есть много работы в командном плане, но Эмери умеет именно с такими командами работать, в "звездном " ПСЖ не получилось, вернее почти получилось, если бы не те нелепые 1-6

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