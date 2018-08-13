Эмери: «Чех сыграл хорошо, но у Лено будет шанс»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери считает, что оба вратаря его команды способны бороться за место в основном составе. В игре первого тура АПЛ с «Манчестер Сити» на поле появился Петр Чех, а Бернд Лено остался в запасе.

«Мы хотим, чтобы вратари «Арсенала» конкурировали между собой. В принципе, это же относится и ко всем остальным игрокам в команде. У вратарей все то же самое, несмотря на позицию, шансы есть у всех.

Чех? Он хорошо себя чувствует. Я думаю, он сыграл хорошо. У него есть опыт для того, чтобы продолжать защищать наши ворота.

Кроме того, у нас есть Лено, который хорошо отыграл предсезонные матчи. У него будет шанс», – сказал Эмери.

Матч первого тура АПЛ «Арсенал» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:2.