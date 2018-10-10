Гнабри и Лено заменят Горецку и Траппа в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев изменил состав заявки на международную паузу.

Травмированного голкипера «Айнтрахта» Кевина Траппа заменит вратарь Бернд Лено из «Арсенала». Вместо полузащитника «Баварии» Леона Горецки вызван хавбек «Хоффенхайма» Серж Гнабри.

13-го октября немцы встретятся с командой Голландии в рамках встречи 3-го тура Лиги Наций. 16-го – со сборной Франции в 4-м туре. Обе встречи пройдут на выезде – в Амстердаме и Париже соответственно.

Напомним, на минувшем чемпионате мира сборная Германии завершила выступления на групповой стадии. В последнем матче группы немцы лишились шансов на выход в плей-офф, проиграв Южной Корее со счетом 0:2.