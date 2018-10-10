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    Какой вы футболист?

    Гнабри и Лено заменят Горецку и Траппа в сборной Германии

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев изменил состав заявки на международную паузу.

    Травмированного голкипера «Айнтрахта» Кевина Траппа заменит вратарь Бернд Лено из «Арсенала». Вместо полузащитника «Баварии» Леона Горецки вызван хавбек «Хоффенхайма» Серж Гнабри.

    13-го октября немцы встретятся с командой Голландии в рамках встречи 3-го тура Лиги Наций. 16-го – со сборной Франции в 4-м туре. Обе встречи пройдут на выезде – в Амстердаме и Париже соответственно.

    Напомним, на минувшем чемпионате мира сборная Германии завершила выступления на групповой стадии. В последнем матче группы немцы лишились шансов на выход в плей-офф, проиграв Южной Корее со счетом 0:2.

    Источник: DFB

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    10.10.2018 01:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 10 октября 2018, 10:24

      В свое время следил за Гнабри,хороший атакующий полузащитник,в Англии все вроде получалось,а потом погнал по арендам.Вызов в сборную для него это хорошая мотивация

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