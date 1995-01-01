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    Лено: «Изучаю кириллицу и рассказываю людям, что Россия – очень красивая страна»

    Вратарь «Арсенала» Бернд Лено рассказал о впечатлениях от России.

    «Кое-что понимаю на русском языке. Говорить очень сложно, но весь последний год я изучаю кириллицу. Теперь могу свободно переписываться с родителями на русском. Когда родители переехали в Германию, им пришлось активно учить немецкий язык.

    При этом они продолжали общаться с нами по-русски, хоть это и было очень тяжело. Сколько русских слов могу произнести? Очень много. Например «добрый день». Много чего могу сказать по-русски, но мне очень сложно складывать из слов предложения.

    Лет 15 назад мы приезжали на отдых в Анапу, откуда родом мои родители и брат. Я был очень впечатлен. Невозможно поверить, насколько там прекрасно. Море, отличные люди – все это выглядело как рай. Возможно, мы не ожидали увидеть подобное.

    Даже мой брат, который жил там в юном возрасте, мало что помнил из того времени. Также я несколько раз играл в Москве и, кажется, в Петербурге. И это тоже было невероятно, несмотря на холод. Поэтому всегда рассказываю людям, что Россия – очень красивая страна», – сказал Лено.

    • Лено родился в городке Битигхайм-Биссинген в семье русских немцев, уехавших в Германию незадолго до развала СССР.
    • До переезда в Германию семья проживала в Анапе.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +999

      Давид59 10 минут назад

      Одену я белую шляпу! Приеду я в город Анапу!Поёт Лено с немецким акцентом, стоя в воротах аглицких пушкарей

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