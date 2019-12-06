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  • Лено: «Изучаю кириллицу и рассказываю людям, что Россия – очень красивая страна»

Лено: «Изучаю кириллицу и рассказываю людям, что Россия – очень красивая страна»

6 декабря 2019, 12:59
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Вратарь «Арсенала» Бернд Лено рассказал о впечатлениях от России.

«Кое-что понимаю на русском языке. Говорить очень сложно, но весь последний год я изучаю кириллицу. Теперь могу свободно переписываться с родителями на русском. Когда родители переехали в Германию, им пришлось активно учить немецкий язык.

При этом они продолжали общаться с нами по-русски, хоть это и было очень тяжело. Сколько русских слов могу произнести? Очень много. Например «добрый день». Много чего могу сказать по-русски, но мне очень сложно складывать из слов предложения.

Лет 15 назад мы приезжали на отдых в Анапу, откуда родом мои родители и брат. Я был очень впечатлен. Невозможно поверить, насколько там прекрасно. Море, отличные люди – все это выглядело как рай. Возможно, мы не ожидали увидеть подобное.

Даже мой брат, который жил там в юном возрасте, мало что помнил из того времени. Также я несколько раз играл в Москве и, кажется, в Петербурге. И это тоже было невероятно, несмотря на холод. Поэтому всегда рассказываю людям, что Россия – очень красивая страна», – сказал Лено.

  • Лено родился в городке Битигхайм-Биссинген в семье русских немцев, уехавших в Германию незадолго до развала СССР.
  • До переезда в Германию семья проживала в Анапе.

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Арсенал Лено Бернд
Комментарии (2)
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Давид59
1575630010
Одену я белую шляпу! Приеду я в город Анапу!Поёт Лено с немецким акцентом, стоя в воротах аглицких пушкарей
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Cules2013
1575635540
Обалдеть! Не знал, что Лено так плотно связан со славянской культурой. Прикольно. И корни свои не забывает, молодец.
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