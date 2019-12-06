Лено: «Изучаю кириллицу и рассказываю людям, что Россия – очень красивая страна»

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено рассказал о впечатлениях от России.

«Кое-что понимаю на русском языке. Говорить очень сложно, но весь последний год я изучаю кириллицу. Теперь могу свободно переписываться с родителями на русском. Когда родители переехали в Германию, им пришлось активно учить немецкий язык.

При этом они продолжали общаться с нами по-русски, хоть это и было очень тяжело. Сколько русских слов могу произнести? Очень много. Например «добрый день». Много чего могу сказать по-русски, но мне очень сложно складывать из слов предложения.

Лет 15 назад мы приезжали на отдых в Анапу, откуда родом мои родители и брат. Я был очень впечатлен. Невозможно поверить, насколько там прекрасно. Море, отличные люди – все это выглядело как рай. Возможно, мы не ожидали увидеть подобное.

Даже мой брат, который жил там в юном возрасте, мало что помнил из того времени. Также я несколько раз играл в Москве и, кажется, в Петербурге. И это тоже было невероятно, несмотря на холод. Поэтому всегда рассказываю людям, что Россия – очень красивая страна», – сказал Лено.