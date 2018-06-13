«Арсенал» близок к приобретению Лено у «Байера» за 23 миллиона

«Арсенал» близок к совершению трансфера голкипера Бернда Лено из «Байера» на этой неделе.

Стороны близки к соглашению. «Канониры» заплатят за 26-летнего футболиста примерно 23 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что вратарь может продолжить карьеру в «Наполи».

Недавно спортивный директор «аптекарей» Руди Феллер заявил: «Лено может уйти, но только на наших условиях.

Мы все еще находимся в постоянном и открытом контакте с Берндом и его агентом. У Лено уже было конкретное предложение от «Наполи» в 2017 году, но в то время у нас не было равноценной замены ему».

В минувшем сезоне Лено провел 38 матчей, пропустив 49 голов.