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    «Арсенал» близок к приобретению Лено у «Байера» за 23 миллиона

    «Арсенал» близок к совершению трансфера голкипера Бернда Лено из «Байера» на этой неделе.

    Стороны близки к соглашению. «Канониры» заплатят за 26-летнего футболиста примерно 23 миллиона евро.

    Ранее сообщалось, что вратарь может продолжить карьеру в «Наполи».

    Недавно спортивный директор «аптекарей» Руди Феллер заявил: «Лено может уйти, но только на наших условиях.

    Мы все еще находимся в постоянном и открытом контакте с Берндом и его агентом. У Лено уже было конкретное предложение от «Наполи» в 2017 году, но в то время у нас не было равноценной замены ему».

    В минувшем сезоне Лено провел 38 матчей, пропустив 49 голов.

    Источник: Tribalfootball

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    13.06.2018 12:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +571

      levon_man 13 июня 2018, 15:50

      неплохое приобретение и согласен дешево

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1052

      mig28 13 июня 2018, 14:33

      23 млн.?? Не мало?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 июня 2018, 12:44

      Перед выступлением в еврокубках вратаря продать? Ну-ну..

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > zatonn 13 июня 2018, 13:53

      Так они же Градецкого уже взяли. Он хороший уровень показал, так что сгодится.

      2
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