Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эмери: «Продолжим давать шансы Лено»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поговорил о своем вратаре Бернде Лено. Специалист планирует и дальше выпускать немца на поле.

    «Мы довольны работой Лено, он сыграл первый матч за команду. Планируем и дальше предоставлять ему шансы, через которые он будет набираться уверенности», – сказал экс-тренер «Спартака».

    Лено переехал в АПЛ летом из «Байера» за 25 миллионов евро.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2018 07:12
    Рекомендуем
    Комментарии102
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 сентября 2018, 23:49

      И у нас будет шанс тут всем вместе взявшись за руки, по футболить всё вся... Танцплощадка подготовлена и ждёт музыкантов и танцоров.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 08:20

      хорошо что вход на дискотеку бесплатный! )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 08:29

      я пока лезгинку перед "свет и тень мне дарующим" станцую, и вернусь)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 сентября 2018, 08:55

      Я выписывал себе на листок по спортивным каналам программу на неделю. Эта будет по интересней прошедшей. Много будет тенниса, волейбола, баскета и минифутбола с ЧМ. Да пришлось утеплиться, сейчас всего +10 на улице. Самая хреновая погода пока начнут протапливать в домах. Ну, а я к молдавеняски приготовлюсь.)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 12:37

      Приветствую, соратники!..
      Сожалею, Олег, что общение и переписка со мной, создали тебе проблемы при общении в чате... Как ты заметил, коньячная тема была поддержана пользователями и даже осыпана некоторым вниманием людей... В то же время, около 10 чатлан, солидарно натыкали зелёных пальцев Скайпу в поддержку его грубости... Причём, всё на ровном месте, только потому что ты не зашёл, не покланялся и знаешься не с тем, с кем надо... У них так, - кто не с ними, тот против них...
      Следят, читают, ума набираются... Это радует...
      Не мог не высказаться, уж очень всё было грубо и хамовато...
      Забудем этот эпизод, ибо "Резкость, грубость, неотесанность — это пороки, от которых иной раз не свободны даже умные люди..." (Жан де Лабрюйер)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 24 сентября 2018, 12:44

      Осень на дворе, а ты всё танцуешь, да порхаешь!:))
      Подкупает твой неиссякаемый оптимизм, он, наверное, наряду с другими твоими морально-деловыми качествами, вставляет твоих рабовладельцев!:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 13:10

      надеюсь запасы в винном погребе позволяют выдержать это торнадо из спортивных новостей?))
      уверен что тебя Олег трудно в расплох застать)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 24 сентября 2018, 13:19

      на счёт деловых качеств пошутил так пошутил) если их что то во мне и подкупает, так это полное отсутствие оных)

      ну а так у нас все ещё в рубашках и майках ходят. адская жара спала, просто тепло и приятно, почему бы не порхать?)) самое койфовое время сейчас на кубани

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 24 сентября 2018, 13:23

      ты уже сани приготовил? или лето красное пропел, теперь с ужасом ждёшь неизбежного прихода?)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 24 сентября 2018, 13:29

      У нас лето нынче упорхнуло и накатила прохладная осень... Итак, в этом году тепло стояло до 20-ого сентября - небывалая щедрость природы... Нам жителям средней полосы, только и остаётся с завистью смотреть прогноз погоды по вашим хлебосольным краям!:)) Как распорядится такой благодатью, ты и сам знаешь!:))
      "Всегда найдутся эскимосы, которые начнут учить папуасов как жить в ужасной жаре!.." (Станислав Ежи Лец)
      За неделю до выхода на работу, сегодня сгонял на разведку, поводить носом, почуять чуйку и всё такое:)) Оказалось, что всё не так плохо...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > insider_retro 24 сентября 2018, 13:36

      Ужас ожидания прошёл с приходом первого похолодания...
      Сани у меня в плане не стоят в этом году, но вот резину, через 2-3 недели поменять надо будет!:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 24 сентября 2018, 13:37

      это как - зачем чукче холодильник? да он там зимой греется)
      так вот у нас летом, порой в духовке, когда там утку запекают, приятней отсидеться)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 24 сентября 2018, 13:39

      если бы не поездки в ростов и ставрополь, я бы резину не раньше декабря менял

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 24 сентября 2018, 13:44

      Доля такая, - подчинятся и следовать очерёдности сезонов в природе!.. Для кого-то это ожидание сезонной хандры и болячек, кто-то детей в школу снаряжает, автолюбители ищут гараж на зиму или готовят лопаты к снегопадам... А женщинам смена сезона - это повод сменить, шубку, сапоги, iPhone и далее по списку!))
      У всех женщин есть недостатки, даже резинoвую подкачивать надо!:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 24 сентября 2018, 13:53

      Андрик, я стараюсь многое делать заранее, на упреждение и про запас... Раньше липучка была в зиму, но вот уже третью зиму поеду на шиповке... Езжу немного, а гололёд, как всегда приходит неожиданно... Не хочется стоять в авральных очередях на шиномонтаж и на кузовщину!:))
      Родители уже в возрасте, будем раз в 2-3 месяца ездить проведывать под Воронеж... Авто должно быть готово всегда совершить марш из точки А в точку Б!:))
      Пойду моцион нагуляю, мозги провентилирую, да подумаю об угрозе, которая нависла над миром!.. Переживаю, как и вы вчера!:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 24 сентября 2018, 15:23

      ага, бабы сейчас сплошь резиновые да силиконовые. и тех и других подкачивать надо)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Project Бабангида 24 сентября 2018, 15:46

      случай из жизни.
      в прошлом году, зимой, поехали мы в Ростов с "моим" толстолобиком, в сбербанк на Нагибина ( Макс наверно даже знает где это). там мы должны были забрать их представителя(молодая девушка) и поехать в другой банк на переговоры. когда уже почти подъехали, он ей позвонил что бы она вышла. и не доезжая совсем немного , перед нами разворачивает две машины (было холодно и гололёд) и перекрывает дорогу. мы минут на 15 встряли. когда подъехали, девушка слегка замёрзла. села сзади, и мой шеф начинает ей что то по работе рассказывать, а она что то мычит не понятное, а потом вообще замолкла. шеф сидит в переди и не понимает, что она там плямкает. я в зеркало смотрю, она свои накаченные ботоксом "вареники" руками растирает, губы перекошенные, от холода ботокс на одну сторону затёк и говорить она толком не может, только плямкает)) шеф когда голову повернул, аж вздрогнул))) Андрюха, ты бы знал сколько мне сил потребовалось чтобы не заржать))
      минут через пять она только говорить смогла)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 24 сентября 2018, 17:43

      Прикольно!.. Представляю картину, как наяву!.. Выдержка!!!
      Ну, ладно, публичные люди стараются продлить остатки молодости, - колют, ушиваются, наращивают и вырезают!:))
      Но молодые-то девки, что творят?!:)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 24 сентября 2018, 17:50

      Привет, Андрюша ! Да мне эта быдлятина до одного места. Они только лайкали, но не минусовали, никто не хотел засветиться, Это не оппоненты, я уже Владику-12 объяснял разницу между гроссмейстером и третьеразрядником, а здесь неандерталец из пещеры выполз, показав свою сущность. На другом уровне они общаться не умеют. В детстве и юности таких учил по-дворовому, шрамы на кистях рук от выбитых зубов и сейчас видны. ))) Вот их удел там своей гоп-компанией тусоваться, а у нас своя песочница. Только что от дочери пришёл. У нас начали протапливать, а у неё колотун. Сама простыла и внучка немного тоже засопела. Накупил им лекарств и заставил утепляться, пол тоже холодный у неё. А у меня ташкент, я даже приоткрыл стеклопакет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > insider_retro 24 сентября 2018, 17:56

      Молодым девкам по нынешним временам губы использовать для дикции не модно и не рационально имхо !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 сентября 2018, 17:57

      Энотека, Андрюша, заметно поредела, осталось 5 превосходных праздничных экземпляра. Это берегу по случаю. Вот внучке будет годик и откупорю, свою Днюху отмечать не буду, цифра уж больно невзрачная. На днях прикуплю себе на повседневку вина, посмотрел в каталогах что по акции приемлемого будет. А пока смакую "французский валидол" его у меня бутылок 10 осталось, было 40. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 17:58

      Согласен, Олег, оставит в том месте, однозначно...
      У нас сегодня только первый день похолодания и дождя, т.ч. до отопления ещё далеко!:))
      Два матча выходного дня дали существенный повод для народных волнений, ненависти, надежд и юмора!..
      А ведь действительно было ярко, результативно и по-спортивному сурово!.. Ну, это на мой обывательский взгляд:)) Спецы же видят схемы, тонкости и стату!:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 17:59

      Олег, тут надо не лекарства покупать и работать на больницу, а в прорубь к такой-то матери... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 24 сентября 2018, 18:05

      Да порой спецы такое задвинут, что лучше бы читали книжки умные, чего были лишены в детстве и молодости, играя только в футбол. Игра в Питере понравилась по движухе, комбинированию и по физике не сдал " Зенит". Но проблем в защите как и с игровым интеллектом у отдельных футболистов просто катастрофа. Так привозить голы, эта возня с мячом, пасы поперёк и назад воротнику. В дерби такой веселухи голевой не было, но есть надежда, что ЦСКА быстро наиграет новую команду.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 24 сентября 2018, 18:06

      Я ещё понимаю реконфигурирование девичьей гордости, - Её Величества Груди!.. Тут вековые традиции с изменяющимися вкусами по времени... Но когда наращивают попец, икры, губы и бёдра!.. А к этому добавляют натяжение лица, уменьшение пипки носа и обрезание ушей!.. Тут уже не только перебор хотелок, но и вызов природе!!!.. Обезьяны, наверное, тихо ржут в платочек!:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 24 сентября 2018, 18:06

      Кормящую мать и грудного ребёнка мне лечить надо. В прорубь с головой у нас есть кого окунать, пока не расколится... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > insider_retro 24 сентября 2018, 18:07

      Угу. Хищник против чужого !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 24 сентября 2018, 18:09

      Макс, рабочий рот им не для дикции дан... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 18:12

      Олег, за исключением лечения зубов и оперирования полученных травм, у меня НЕТ положительного опыта хождения по больницам (ВООБЩЕ)
      Большинство болезней у нас в голове !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > MaxRnD 24 сентября 2018, 18:16

      Особенно когда это усугублено тем фактом, что лечат сейчас не для того чтобы вылечить и сделать добро, а для того чтобы деньги заработать

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 24 сентября 2018, 18:19

      Затронул я тут про обезьянок...
      Так вот, сегодня соседу знакомые, которые уезжают на 2 недели за границу, принесли маленькую обезьянку под присмотр... Натащили всяких кормов, сушёных экзотический фруктов, лекарств и инструкцию по соблюдению питания и режима дня!:))
      Я зашёл, подсел к обезьянке, разговорился с ней и обомлел!.. Она на ломаном русском, вполне доходчиво, пояснила ситуацию в нефтегазовой отрасли Норвегии, в полслова обговорила победу представителя ЛДПР на губернаторских выборах, свободно ориентировалась в конвертации валют и трендах на одежду и обувь в Еуропе!:)) Я был поражён!..
      А тем временем, сосед, осилив только первую треть инструкции, заявил, что из сухофруктов он сварит компот, с питанием заморачиваться не будет и продпаёк обезьянке отвесит, как своему попугаю... Тиран и деспот!.. Попробую смягчить его продовольственную позицию, ведь, головастую обезьянку жалко!:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > insider_retro 24 сентября 2018, 18:26

      До третьего абзаца вроде бы всё шло чинно и ничего не предвещало беды ))
      А дальше у меня пошёл разрыв шаблона... ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 24 сентября 2018, 18:30

      Хорошо, что удалось избежать этого с детства. А я часто болел ангиной и воспалением лёгких. Потом это сказалась на физике и скоростной выносливости, когда играл. Пацанами, на улице носимся раздетыми и разгорячёнными, потом пили холодную воду, сосульки облизывали. А в 1967г году перелом голеностопа, гланды удалили и аппендикс. Ну а взрослым только с почками маялся пиелонефрит, песок, камушки и киста, которую удалил лет 6 назад, сделав пункцию. Теперь варикоз нижних конечностей, простата и 3 межпозвоночные грыжи-- всё возрастное. ))) Упражнения, предохранения и профилактика лекарствами. Раз в два года проверяю ПСА. Этим летом как у молодого показатель, а два года назад был на верхнем пределе. Уролог говорил, если вновь такой будет, то в онкодиспансер направит, но мне туда не надо. ))) Пропил по курсу пенестер и всё в норме. Так и буду чередовать, полгода пью, а потом такой же перерыв. В крематорий очередь, но я пока не занимал. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 24 сентября 2018, 18:33

      Обезьянка соседа быстро к дисциплине приучит, если он выдержит эти две недели с ней. ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 18:34

      Не, Олег, ты моего витиеватого выражения мыслей просто не понял ! ))
      Ходил я, как и все, в своё время по больницам, но кроме мозгоё**ства и очковтирательства ничего там не встретил, поэтому лет как 20 тому бросил

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 18:35

      Дааа... Если на Максе медицина по хорошему отдохнула, то в твоём случае, она постаралась от души!!:))
      Терпи, ты, Олег, видно, избранный!.. Держи себя в норме, микстурки под рукой, не слушай всякий чревовещателей и выполняй предписания коновалов!:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 24 сентября 2018, 18:41

      Мне -то проще, я врач по образованию и вижу, кто доктор, а кто коммерсант в белом халате. Я сам себя лечу, а в поликлинику хожу только анализы сдаю. У стоматологов приходится бывать, ну и к урологу ходить. А так только, если требуется хирургическое вмешательство. Когда работал, лечил одну болячку в платной клинике.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > insider_retro 24 сентября 2018, 18:41

      Жесткач конечно ! Обезьянка и ЛДПР, это ж какой полёт авторской буйной фантазии и попыка впихнуть в эссе невпихуемое )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 24 сентября 2018, 18:45

      Макс, такова жизнь вокруг!..
      Я только, иногда, снимаю очки и пробую смотреть на окружающее, не преломляя зрения!.. А ту ещё и слух подключается и картина начинает играть другими красками!.. Мозг жадно начинает обрабатывать полученные объёмы инфы!.. Все органы и функции организма при деле, все увлечённо сортируют, укладывают и классифицируют!.. А мне кайфово!!:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 24 сентября 2018, 18:46

      С этими болячками можно ещё не одну бабку гонять как и по молодым пройтись. Главное мотор работает, а вот у старшого с этим проблемы. У моей мамы столько было болячек, столько она выпила и проглотила лекарств, что хватило бы не одному десятку. И прожила 90 лет и это в Донбассе с его экологией и последние 20 лет, что там творилось, причём 8 лет одна прожила без отца.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 18:47

      (с) я врач по образованию и вижу ..
      Ну коли так, то тогда тебе в общении с коллегами попроще, а вот я в своё время с их непрофессионализмом и глупостью намаялся...
      PS Не в твой огород камень, просто встречались такие .....(((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 24 сентября 2018, 18:53

      Так это в каждой профессии сейчас битком, бездари и коммерсанты. Где бы своё урвать. И я с такими врачами встречался. Знает, блин, что я коллега, но всё равно крутит меня на бабки. В платных клиниках только и стараются развести на бабки предлагая разные исследования, анализы и находят кучу болячек. У мужиков осталось диагносцировать внематочную беременность... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 24 сентября 2018, 18:55

      ))) спасибо поржал)) надо эту смышленую обезьяну с ежами которые в латиноамериканском футболе сведущи познакомить. она им про ЛДПР, а они про апертуру и клаусуру, будет весело ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > insider_retro 24 сентября 2018, 18:56

      Мастер, отсюда вывод: снимай их почаще, а то хандра смотрю иногда нападает )))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 24 сентября 2018, 18:58

      я было подумал , что это Гелора Канга соседу оставили))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > Project Бабангида 24 сентября 2018, 18:58

      Андреас, привет ! Отсавайся за меня на хозяйстве, а я футбик (Красн - КС) посмотрю, а то целый день ждал и тут на тебе языком зацепился .....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 24 сентября 2018, 19:01

      Уникальные и феноменальные гибриды, сведённые по знакомству, обладающие запредельными и не свойственными знаниями, - это опасная субстанция, в плане последствий и выводов!.. Такого потом наговорят, мама-не-горюй!:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 24 сентября 2018, 19:02

      Тоже гляну футбол.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 24 сентября 2018, 19:07

      швондер скрещенный с шариком, вот вам и депутат гос. думы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 24 сентября 2018, 19:09

      я на перекур Макс! тут темы пошли как я люблю, а меня уже подгоняют.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 24 сентября 2018, 19:10

      Андрес! вернусь, губатых обезьян обсудим)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 24 сентября 2018, 19:20

      Я туточки!.. Потрескать отскакивал, но возраст уже накладывает ограничения на скоростные виражи в межкомнатном пространстве!:))
      А что это за губатые обезьянки, - особенные какие или те, которых мы задели на верху?!:))
      Жена уболтала в картишки перекинуться, т.ч. буду заскакивать периодически!:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 24 сентября 2018, 19:29

      Как скажешь! На хозяйстве буду хозяйствовать!:))
      Кстати, немного народного эпоса!...

      Всякий дом хозяином держится...
      Где дом, тут и хозяин...
      Дом хозяйку ждет, а хозяйка хозяина...
      Домашняя копейка лучше заезжего рубля...
      Хороший хозяин одним глазом спит...
      Не та хозяйка, которая говорит, а та, которая щи вари́т...

      Мудрые люди были предки!.. Как не жить по таким заветам?!..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 24 сентября 2018, 20:53

      ))))))))))))00

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 20:55

      И как увиденное, я не смотрел?!.. По счёту - доминирование и избиение слабого... На небосклон возвернулась звезда Ари или удачное стечение обстоятельств?!..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 24 сентября 2018, 21:01

      весело у них..
      хоть не заходи)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > insider_retro 24 сентября 2018, 21:02

      От Краснодара три очччень породистых и красивых гола. Ари попёрло.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > insider_retro 24 сентября 2018, 21:04

      (с) Дом хозяйку ждет, а хозяйка хозяина...

      Дом хозяйку ждет, а хозяйка хозяина из командировки ... и ... не сегодня ! ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > shinnik 24 сентября 2018, 21:05

      Ну, а раз зашёл, Алексей, то давай совместно попенимся!:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 24 сентября 2018, 21:05

      Я поэтому и решил посмотреть эту игру с "Краснодаром" "Зенит" играет в 10-ом туре 7 октября. "КС" сейчас команда разобранная ещё, и там Тихонову много работы предстоит. Но в первом тайме ещё упирались и везло, а во втором их просто раскатали. " Краснодар" сейчас командно хорошо смотрится, мне они понравились.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > insider_retro 24 сентября 2018, 21:06

      (с) Хороший хозяин одним глазом спит...

      Из биографии Кутузова ? ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 24 сентября 2018, 21:16

      "лучше уж вы к нам..((
      (С)))
      В восемь пришёл,в пять вставать в шесть выходить ..
      какие тут пенные вечеринки..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > shinnik 24 сентября 2018, 21:18

      Терпи и не отчаивайся!.. А свободные минуты используй сполна!:))
      Ты же неутомимый и неугомонный!..
      Выше нос и крепче сжимай древко знамени будущих побед!:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > shinnik 24 сентября 2018, 21:25

      Салют, героям асфальта ! ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 24 сентября 2018, 21:32

      : хороший хозяин одним глазом спит! - сказал как то князь Потёмкин Екатерине)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > shinnik 24 сентября 2018, 21:36

      Лёха, а жить-то когда ? Или в этой инкарнации уже и не предвидится (((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > Project Бабангида 24 сентября 2018, 21:38

      Ну, да, если злым языкам верить, то Екатерина-то коням в глаза не заглядывала ...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 24 сентября 2018, 21:40

      Вот так - через фаворита, Екатерину, асфальт и коней, постепенно подходим к вожделенной теме про накаченных и перештопанных обезьянок!:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 24 сентября 2018, 21:40

      место обитания губатых мартышек - офисы, фитнес центры, торговые центры, солярии, пати вечеринки, авто пати, ночные клубы и проч)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 24 сентября 2018, 21:45

      В общем, все те джунгли, где можно продемонстрировать свои формы, а заодно и приглядеть принца на белом коне или героя под алыми парусами...
      Хотя, пожалуй, стерпится и без романтики, главное обеспечить своё будущее обезьянье благоденствие!:))
      Что бы без трудовой книжки и пенсионного удостоверения к старости...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > insider_retro 24 сентября 2018, 21:47

      Накачанные обезьянки с ёжиками спать не рискуют - аксиома, не требующая доказательств

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 24 сентября 2018, 21:51

      Зато, можно предположить милую перебранку:
      — Расскажи мне о себе.
      — Я дура.
      — Мне нравится, продолжай...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > insider_retro 24 сентября 2018, 21:51

      (с) без трудовой книжки и пенсионного удостоверения к старости...
      Чёт мне кажется, что горизонт мышления у этого подвида приматов на такую перспективу простираться физически не может, ибо единственная извилина заканчивается на словах "романтики" и "обеспечить"

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 24 сентября 2018, 21:54

      Они мечтают никогда не работать, не болеть и не стареть...
      В их понимании, зарабатывать должен благоверный (ну, или не очень...), болеть кто-то и где-то, а старение им даже не снится лет до 35-ти...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > insider_retro 24 сентября 2018, 21:58

      (с) — Я дура.
      — Я дура, поэтому я бессмертна

      * Ибо глупость неистребима во все времена

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > insider_retro 24 сентября 2018, 22:07

      (с) Они мечтают никогда не работать, не болеть и не стареть...
      Ну, да ! А-ля самба белого мотылька у открытого огонька ....
      Тока там внизу под огоньком уже кладбИще в несколько накатов

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54687

      MaxRnD > MaxRnD 24 сентября 2018, 22:11

      Ладно ! Всем в сад ! Всем спать ! Ночи доброй !
      Соблюдает дня режим, Джим !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 24 сентября 2018, 22:35

      (с) - я дура!
      слова чистого и искреннего ребёнка)
      наши мартышки будут всех за дура считать, только не себя)


      как Андрюха думаешь, Модрич или Роналду?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 24 сентября 2018, 22:37

      Не вникал, но, пожалуй, Модрич...
      Писаки и функционеры постараются через Модрича сделать плавный переход от эпохи Месси-Роналду к временам, скажем, Мбаппе и других...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 24 сентября 2018, 22:38

      ну да! с этой папрачкой они явна перегнули. в промежутках надо было давать и хави и иньесте

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 24 сентября 2018, 22:41

      как то быстро в Ростове потемнело)
      спокухи Макс

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 24 сентября 2018, 22:49

      Перегибы, недосмотры, ошибки и недооценки...
      А в это время, скотник Пафнутьич и рад бы хоть разок испытать когнитивный диссонанс, но начальная школа-четырехлетка не позволяла ему этого сделать, поэтому он так и продолжал по старинке просто ох@@вать...
      Всё, как обычно... Тишина...
      Приятных опочиваний, Андрик!.. Успехов!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 24 сентября 2018, 22:54

      "она хотела даже повесится, но - институт, экзамены , сессия"))

      давай Андреас...! завтра стыканёмся!
      я пока за Рубиком Докояном понаблюдаю. у него опять там баталии )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 сентября 2018, 23:12

      Андрюша, у оппонентов ни малейших шансов. ))) Ибо далеки не только по возрасту, но и знаниям.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 23:24

      некоторым "наполеоном" трудно признать что кто то знает больше и понимает лучше. ты для них как меч божий, гордыню усмирять помогаешь)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 сентября 2018, 23:28

      Я ещё могу понять отсутствия знаний в матчасти. Этим многие грешат, но не догадываются, )))но говорить, что не корректно сравнивать академии по выпускникам, это уже говорит об отсутствии элементарного понимания. Тогда сравнивай кислое с красным...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 23:33

      тут есть "эксперты" которые на полном серьёзе сравнивают зелёное с горячим, при этом оперируют логическими доводами ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 23:35

      А может стоит, иногда, не разбивать наголову, а оставлять шанс оппоненту?.. Тем более, что это просто обмен мнениями, а не битва за единую и неделимую истину... Перекинулись фразами, пощупали мозги, исполнили по реверансу и разошлись довольные друг другом!:))
      А то, люди норовят загнать оппонента в угол, когда знаниями, когда грубостью, а когда и издевательством над клубными пристрастиями... Люди угнетаются... Возможно, надо давать шанс сделать шаг назад и собраться с мыслями... Дать шанс, подарить добро...
      Но сам я злой и вредный!..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 24 сентября 2018, 23:39

      глубинно!! даже великодушно! но тогда не работает заземлённая схема - каждый сверчёк, знай свой шесток))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 сентября 2018, 23:39

      Это да. Причём с пеной у рта, пологая, что так убедительней. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 24 сентября 2018, 23:44

      Так я в этих вопросах не стремлюсь посадить его на копчик, а образовываю. Если догоняет, то понимает и спрашивает или уходит по-английски, понимая, что он не готов оппонировать. Но, есть такие, что будут упираться рогом, доказывая, что 2+2 = 7. Тут я ухожу, понимая, что медицина здесь бессильна.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 23:50

      (с) 2+2=7 ...медицина тут бессильна.
      это прорывная математика доктора Перельмана) ЕГЭшники её уже во всю осваивают)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 сентября 2018, 23:52

      Медицина во многих вопросах бессильна, ибо дурь человеческая не имеет границ...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > insider_retro 24 сентября 2018, 23:53

      Други, всем опочиваний!..
      Завтра есть чем заняться!.. Услышимся!..
      Но не будем отказывать себе в приятном!.. Будем самими собой и для себя!.. Немного эго не повредит!:))
      "Я не знаю формулу успеха, зато я знаю формулу провала - это попытка понравиться всем..." (Эрнест Хемингуэй)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 24 сентября 2018, 23:55

      Отдыхай, Андрей. Утро вечера мудренее, поэтому всегда предпочитал "утреннюю постельную зарядку"... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 24 сентября 2018, 23:56

      да я сам Олег, дуб дубом по многим вопросам. спасает то что почти никогда не спорю)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 00:01

      Так это у многих так. Невозможно одинаково в чём-то разбираться. Я гуманитарий конченный и с техникой с детства не дружу и сейчас ни петь, ни читать. Поэтому больше спрашиваю, слушаю и записываю. А есть категория спорщиков, дуб дубом, но будет ахинею нести и хрен ты ему, что докажешь.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 00:02

      Олег, не забудь место встречи обозначить.
      всем до завтра!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 00:03

      Да, сейчас застолблю площадку. Всем спокойной ночи и приятных снов.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 00:03

      ".... и чушь прекрасную несли"))
      толи Пушкин, толи ещё кто, но в тему)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 сентября 2018, 00:06

      Когда мы были молодыми и чушь прекрасную несли... Супруги Никитины поют. Уже не помню на чьи стихи.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 25 сентября 2018, 06:45

      Не для меня Дон разольётся(С)

      )))))

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11