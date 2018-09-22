Эмери: «Продолжим давать шансы Лено»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поговорил о своем вратаре Бернде Лено. Специалист планирует и дальше выпускать немца на поле.

«Мы довольны работой Лено, он сыграл первый матч за команду. Планируем и дальше предоставлять ему шансы, через которые он будет набираться уверенности», – сказал экс-тренер «Спартака».

Лено переехал в АПЛ летом из «Байера» за 25 миллионов евро.