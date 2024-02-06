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    Лено: «Все в Англии называют Бундеслигу «лигой фермеров»

    Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено рассказал, какое прозвище дали англичане Бундеслиге.

    «В Англии все называют Бундеслигу «лигой фермеров». Я считаю такой термин неуместным. Более подходящий – «лига развития». Амбициозные игроки очень часто уезжают в Германию, а потом приезжают в Премьер-лигу.

    Но Англия – это страна АПЛ, и Бундеслига здесь никого не интересует – ни англичан, ни иностранцев.

    Я каждую неделю спорю об этом с одноклубниками. Они говорят, что в Бундеслиге ничего особо не происходит, это неинтересно», – сказал Лено.

    • Голкипер выступает в Англии с 2018 года.
    • До этого он играл в Германии за «Байер» и «Штутгарт».

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    Источник: Bayern & Germany

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    06.02.2024 23:49
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    Комментарии (2)
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    Benifacto
    1707258913
    а так и есть, Бавария доминирует, мало того еще и скупает всех сильных в своей же лиге постоянно ослабляя соперников...Байер если скинет в этом году это будет сильно....а так никакой интриги....
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    Suvorov71
    1707272786
    Помойка из питера пошла путем немцев, точно сказано, все скупить ослабляя соперников
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