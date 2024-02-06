Лено: «Все в Англии называют Бундеслигу «лигой фермеров»

Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено рассказал, какое прозвище дали англичане Бундеслиге.

«В Англии все называют Бундеслигу «лигой фермеров». Я считаю такой термин неуместным. Более подходящий – «лига развития». Амбициозные игроки очень часто уезжают в Германию, а потом приезжают в Премьер-лигу.

Но Англия – это страна АПЛ, и Бундеслига здесь никого не интересует – ни англичан, ни иностранцев.

Я каждую неделю спорю об этом с одноклубниками. Они говорят, что в Бундеслиге ничего особо не происходит, это неинтересно», – сказал Лено.