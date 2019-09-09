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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Ирландия - Германия
Северная Ирландия - Германия: обзор матча 09 сентября 2019
Северная Ирландия
09.09.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 6 тур
0 : 2
Завершен
Германия
48'
М. Хальстенберг
90+3'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Германия
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
С. Гнабри
Пас отдал
К. Хаверц
68'
Желтая карточка
С. Гнабри
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
55'
48'
ГОЛ! 0:1!
М. Хальстенберг
Пас отдал
Ю. Брандт
Желтая карточка
П. МакНэйр
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
3
Джамаль Льюис
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марко Ройс
АП
14
Юлиан Брандт
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Германия
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
17
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
3-2-4-1
23
Пикок-Фаррел
20
Кэткарт
5
Эванс
17
МакНэйр
13
Эванс
14
Даллас
7
МакГинн
8
Дэвис
6
Сэйвилл
3
Льюис
11
Вашингтон
4-1-1-3-1
1
Нойер
16
Клостерманн
15
Зюле
4
Гинтер
3
Хальстенберг
6
Киммих
8
Кроос
20
Гнабри
14
Брандт
11
Ройс
11
Вернер
Остались в запасе
Северная Ирландия
Германия
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
3
Йонас Хектор
ЛЗ
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Остались в запасе
3
Йонас Хектор
ЛЗ
12
Бернд Лено
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
11
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Северная Ирландия - Германия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Стадион:
Виндзор Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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