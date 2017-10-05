Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Ирландия - Германия
Северная Ирландия - Германия: обзор матча 05 октября 2017
Северная Ирландия
05.10.2017, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 9 тур
1 : 3
Завершен
Германия
90+3'
Д. Магеннис
2'
С. Руди
21'
С. Вагнер
86'
Й. Киммих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Германия
ГОЛ! 1:3!
Д. Магеннис
90'
+3
86'
ГОЛ! 0:3!
Й. Киммих
21'
ГОЛ! 0:2!
С. Вагнер
Пас отдал
Т. Мюллер
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Руди
Пас отдал
Й. Киммих
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
0
Крис Брант
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
22
Том Фланаган
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
7
Нилл МакГинн
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
0
Пол Пэтон
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
15
Амин Юнес
АП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
3-2-3-2
1
МакГоверн
4
Маколи
5
Эванс
13
Эванс
22
Ходсон
2
МакЛафлин
0
Брант
8
Дэвис
16
Норвуд
10
Лафферти
21
Магеннис
3-1-3-1-2
1
тер Стеген
5
Хуммельс
17
Боатенг
2
Платтенхардт
6
Киммих
8
Горецка
19
Руди
8
Кроос
7
Дракслер
9
Вагнер
13
Мюллер
Остались в запасе
Северная Ирландия
Германия
14
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
22
Том Фланаган
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
7
Нилл МакГинн
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
0
Пол Пэтон
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
13
Ларс Штиндль
АП
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
15
Амин Юнес
АП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
14
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
22
Том Фланаган
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
7
Нилл МакГинн
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
0
Пол Пэтон
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
13
Ларс Штиндль
АП
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
15
Амин Юнес
АП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Северная Ирландия - Германия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Стадион:
Виндзор Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Северная Ирландия
Германия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
14:47
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Тренер Украины прокомментировал очередное поражение
15 ноября
6
Лига наций. Украина вновь проиграла (0:1) и лишилась шансов на повышение
15 ноября
5
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
14:47
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+