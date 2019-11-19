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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Германия - Северная Ирландия
Германия - Северная Ирландия: обзор матча 19 ноября 2019
Германия
19.11.2019, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 10 тур
6 : 1
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Германия - Северная Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Виндзор Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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