08.06.2026, понедельник, 22:10
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Составы команд
Франция
Франция
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
4
Упамекано
2
Салиба
5
Кунде
8
Чуамени
14
Рабьо
11
Олисе
20
Дуэ
7
Дембеле
10
Мбаппе
3-1-5-1
1
Чарльз
5
Хьюм
22
Браун
3
Макконвилл
19
Чарльз
20
Спенсер
15
Девенни
2
14
Прайс
16
Маккэнн
10
Донли
19
Эрнандес
3
Динь
3
Динь
19
Эрнандес
2
Салиба
26
Лакруа
26
Лакруа
2
Салиба
5
Кунде
2
Густо
2
Густо
5
Кунде
14
Рабьо
13
Канте
13
Канте
14
Рабьо
8
Чуамени
6
Коне
6
Коне
8
Чуамени
7
Дембеле
24
Шерки
24
Шерки
7
Дембеле
11
Олисе
25
Аклиуш
25
Аклиуш
11
Олисе
20
Дуэ
12
Барколя
12
Барколя
20
Дуэ
16
Маккэнн
7
Гэлбрейт
7
Гэлбрейт
16
Маккэнн
14
Прайс
6
6
14
Прайс
2
13
13
2
10
Донли
21
Магеннис
21
Магеннис
10
Донли
Остались в запасе
Франция
Северная Ирландия
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Джош Кларк
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
9
Киран Моррисон
АП
11
Пол Смит
ПВ
17
Braiden Graham
ЦФ
18
Джейми Рид
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Остались в запасе
23
Джош Кларк
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
9
Киран Моррисон
АП
11
Пол Смит
ПВ
17
Braiden Graham
ЦФ
18
Джейми Рид
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Франция - Северная Ирландия
Всего ударов по воротам
27
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
6
7
Офсайды
5
0
Количество передач
830
318
Сейвы
1
2
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
12
1
Смотреть прямую трансляцию Франция против Северной Ирландии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня в 22:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Северная Ирландия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»