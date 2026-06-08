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  • Франция – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июня 2026

Франция – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июня 2026

8 июня, 21:00
Франция
08.06.2026, понедельник, 22:10
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Северная Ирландия
43' М. Олисе 49' М. Олисе 74' М. Олисе
64' P. Kelly
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
20
Десир Дуэ
АП
11
Майкл Олисе
ПВ
7
Усман Дембеле
ПВ
10
Килиан Мбаппе
(К) ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Северная Ирландия
1
Пирс Чарльз
ВР
3
Руайри Макконвилл
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
5
Трай Хьюм
(К) ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
20
Броди Спенсер
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
15
Джастин Девенни
ЦП
2
Patrick Kelly
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Франция
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
24
Райан Шерки
АП
25
Магнес Аклиуш
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Северная Ирландия
23
Джош Кларк
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
6
Jamie McDonnell
ЦП
9
Киран Моррисон
АП
11
Пол Смит
ПВ
13
Ceadach O'Neill
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
17
Braiden Graham
ЦФ
18
Джейми Рид
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
4
Упамекано
2
Салиба
5
Кунде
8
Чуамени
14
Рабьо
11
Олисе
20
Дуэ
7
Дембеле
10
Мбаппе
3-1-5-1
1
Чарльз
5
Хьюм
22
Браун
3
Макконвилл
19
Чарльз
20
Спенсер
15
Девенни
2
14
Прайс
16
Маккэнн
10
Донли
19
Эрнандес
3
Динь
3
Динь
19
Эрнандес
2
Салиба
26
Лакруа
26
Лакруа
2
Салиба
5
Кунде
2
Густо
2
Густо
5
Кунде
14
Рабьо
13
Канте
13
Канте
14
Рабьо
8
Чуамени
6
Коне
6
Коне
8
Чуамени
7
Дембеле
24
Шерки
24
Шерки
7
Дембеле
11
Олисе
25
Аклиуш
25
Аклиуш
11
Олисе
20
Дуэ
12
Барколя
12
Барколя
20
Дуэ
16
Маккэнн
7
Гэлбрейт
7
Гэлбрейт
16
Маккэнн
14
Прайс
6
6
14
Прайс
2
13
13
2
10
Донли
21
Магеннис
21
Магеннис
10
Донли
Остались в запасе
Франция
Северная Ирландия
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Джош Кларк
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
9
Киран Моррисон
АП
11
Пол Смит
ПВ
17
Braiden Graham
ЦФ
18
Джейми Рид
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Остались в запасе
23
Джош Кларк
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
9
Киран Моррисон
АП
11
Пол Смит
ПВ
17
Braiden Graham
ЦФ
18
Джейми Рид
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Франция - Северная Ирландия
Всего ударов по воротам
27
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
6
7
Офсайды
5
0
Количество передач
830
318
Сейвы
1
2
Точность передач %
92
80
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
12
1

Смотреть прямую трансляцию Франция против Северной Ирландии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня в 22:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Северная Ирландия

Франция – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Северная Ирландия Франция
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