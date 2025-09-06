7 сентября на «РейнЭнергиШтадионе» в Кельне сборная Германии сыграет с Северной Ирландией в рамках 6 тура европейской квалификации чемпионата мира. Обе команды подходят к матчу в разной форме, но испытывают проблемы в обороне, что обещает интересный сценарий встречи с голевыми моментами с обеих сторон.

Германия

Сборная Германии переживает нестабильный отрезок. Три поражения подряд – от Португалии (1:2), Франции (0:2) и Словакии (0:2) – свидетельствуют о проблемах в защите и недостаточной результативности. За последние 5 матчей немцы пропустили 10 голов, а забили только 6. Даже лидер команды Флориан Виртц, на счету которого 6 голов в 14 матчах, не может исправить ситуацию в одиночку. Германия по-прежнему много владеет мячом, но страдает от ошибок при переходе из атаки в оборону. На фоне низкой реализации и нервозности в концовках матчей подопечные испытывают сложности с доминированием даже против менее классных оппонентов.

Северная Ирландия

У Северной Ирландии, напротив, есть позитивная динамика. Победа над Люксембургом (3:1) и уверенные действия в последних товарищеских матчах придают команде уверенности. Айзек Прайс – главный атакующий актив, с 9 голами в 20 матчах. Ирландцы забили 7 голов в последних 5 матчах, но и пропустили 9. Их оборона уязвима против быстрых фланговых атак и стандартов. Однако команда компенсирует это организованной игрой в центре поля и стабильной реализацией моментов. Интересно, что в 8 последних матчах Северная Ирландия обязательно забивает – показатель, который нельзя игнорировать даже против мощной Германии.

Факты о командах

Германия

Проиграла 3 матча подряд

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 1.20 гола за матч

Пропускает в 6 матчах подряд

Северная Ирландия

Забивает в 8 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито и 1.80 пропущено за матч (последние 5 игр)

Айзек Прайс – 9 голов в 20 матчах

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч Германия – Северная Ирландия

Несмотря на нестабильность, Германия остаeтся фаворитом за счeт класса и домашнего статуса. Однако плохая форма и регулярные ошибки в обороне делают команду уязвимой для Северной Ирландии, которая, в свою очередь, уверенно забивает даже сильным соперникам. С учeтом статистики и стиля обеих сборных логично ожидать результативный матч, в котором немцы добьются победы, но не «на ноль».

