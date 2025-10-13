13.10.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 8 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Северная Ирландия
Северная Ирландия
3-1-5-1
23
Пикок-Фаррел
4
Баллард
17
МакНэйр
5
Хьюм
19
Чарльз
16
Маккэнн
20
Спенсер
7
Гэлбрейт
3
Девенни
14
Прайс
18
Рид
3-2-1-3-1
1
Бауманн
4
Та
15
Шлоттербек
22
Раум
6
Киммих
5
Павлович
8
Горецка
20
Гнабри
17
Вирц
19
Адейеми
11
Вольтемаде
17
МакНэйр
11
Смит
11
Смит
17
МакНэйр
18
Рид
21
Магеннис
21
Магеннис
18
Рид
16
Маккэнн
8
Маршалл
8
Маршалл
16
Маккэнн
5
Павлович
3
Антон
3
Антон
5
Павлович
17
Вирц
16
Баку
16
Баку
17
Вирц
20
Гнабри
23
Андрих
23
Андрих
20
Гнабри
11
Вольтемаде
10
Буркардт
10
Буркардт
11
Вольтемаде
19
Адейеми
14
Байер
14
Байер
19
Адейеми
Остались в запасе
Северная Ирландия
Германия
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
2
Терри Девлин
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
6
Jamie McDonnell
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
11
Надим Амири
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
2
Терри Девлин
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
6
Jamie McDonnell
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
11
Надим Амири
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Северная Ирландия - Германия
4
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
18
14
Офсайды
1
0
Количество передач
253
537
Сейвы
1
3
Точность передач %
62
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.15
1
Смотреть прямую трансляцию матча Северная Ирландия против Германии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия – Германия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»