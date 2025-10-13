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  • Северная Ирландия – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025

Северная Ирландия – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025

13 октября 2025, 20:35
Северная Ирландия
13.10.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 8 тур
0 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Германия
31' Н. Вольтемаде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Трай Хьюм
(К) ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
14
Исаак Прайс
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
20
Броди Спенсер
ЦП
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
3
Джастин Девенни
ЦП
18
Джейми Рид
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
5
Александар Павлович
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
2
Терри Девлин
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
6
Jamie McDonnell
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
9
Дион Чарльз
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Германия
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
16
Боте Баку
ПЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
11
Надим Амири
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
10
Жонатан Буркардт
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
3-1-5-1
23
Пикок-Фаррел
4
Баллард
17
МакНэйр
5
Хьюм
19
Чарльз
16
Маккэнн
20
Спенсер
7
Гэлбрейт
3
Девенни
14
Прайс
18
Рид
3-2-1-3-1
1
Бауманн
4
Та
15
Шлоттербек
22
Раум
6
Киммих
5
Павлович
8
Горецка
20
Гнабри
17
Вирц
19
Адейеми
11
Вольтемаде
17
МакНэйр
11
Смит
11
Смит
17
МакНэйр
18
Рид
21
Магеннис
21
Магеннис
18
Рид
16
Маккэнн
8
Маршалл
8
Маршалл
16
Маккэнн
5
Павлович
3
Антон
3
Антон
5
Павлович
17
Вирц
16
Баку
16
Баку
17
Вирц
20
Гнабри
23
Андрих
23
Андрих
20
Гнабри
11
Вольтемаде
10
Буркардт
10
Буркардт
11
Вольтемаде
19
Адейеми
14
Байер
14
Байер
19
Адейеми
Остались в запасе
Северная Ирландия
Германия
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
2
Терри Девлин
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
6
Jamie McDonnell
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
11
Надим Амири
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
2
Терри Девлин
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
6
Jamie McDonnell
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
11
Надим Амири
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Северная Ирландия - Германия
4
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
18
14
Офсайды
1
0
Количество передач
253
537
Сейвы
1
3
Точность передач %
62
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.15
1

Смотреть прямую трансляцию матча Северная Ирландия против Германии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия – Германия

Северная Ирландия – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Германия Северная Ирландия
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