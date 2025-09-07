Отбор ЧМ-2026. Испания учинила разгром Турции (6:0) с хет-триком Мерино, Германия обыграла Северную Ирландию (3:1)

Испания в 6-м туре европейского отбора ЧМ-2026 крупно обыграла Турцию. Хет-трик у Микеля Мерино, дубль у Педри.
В другой встрече Германия дома добыла три очка против Северной Ирландии.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа E. 6 тур
Турция - Испания - 0:6 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Педри, 6; 0:2 - М. Мерино, 22; 0:3 - М. Мерино, 45+1; 0:4 - Ф. Торрес, 53; 0:5 - М. Мерино, 57; 0:6 - Педри, 62.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа A. 6 тур
Германия - Северная Ирландия - 3:1 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - С. Гнабри, 7; 1:1 - И. Прайс, 34; 2:1 - Н. Амири, 69; 3:1 - Ф. Вирц, 72.
Источник: «Бомбардир»