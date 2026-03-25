Италия – Северная Ирландия: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 1.85

25 марта 2026 9:00
Италия - Северная Ирландия
26 мар. 2026, четверг 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
1.85
Победа Италии в сухую
26 марта состоится полуфинальный матч квалификации чемпионата мира, в котором Италия примет Северную Ирландию. Хозяева имеют мощную атаку и феноменальную статистику в очных встречах. Гости играют скромно, но умеют обороняться.

Италия

Сборная Италии подходит к матчу с мощной атакующей линией. Команда забивает в 7 последних матчах квалификации ЧМ и в 7 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах итальянцы забили 14 голов (в среднем 2.80 за матч) и пропустили 9 (в среднем 1.80). При этом в личных встречах Италия имеет подавляющее преимущество: не проигрывает в 7 последних матчах против Северной Ирландии и не пропускает в 7 последних таких встречах.

Северная Ирландия

Североирландская сборная играет от обороны и делает ставку на минимальную результативность. В последних пяти матчах команда забила 4 гола (в среднем 0.80 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00). Против Италии у гостей исторически не складывается: 7 матчей без побед и без забитых голов.

Факты о командах:

Италия

  • Забивает в 7 последних матчах квалификации ЧМ

  • Забивает в 7 последних матчах во всех турнирах

  • В последних 5 играх: 2.80 забито, 1.80 пропущено

  • Не проигрывает Северной Ирландии в 7 последних матчах

  • Не пропускает от Северной Ирландии в 7 последних матчах

Северная Ирландия

  • В последних 5 играх: 0.80 забито, 1.00 пропущено

  • Не может забить Италии в 7 последних матчах

История личных встреч

Италия доминирует в противостоянии с Северной Ирландией. Команда не проигрывает в 7 последних очных матчах и не пропускает в 7 последних встречах. В последних 5 матчах итальянцы трижды побеждали с сухим счетом (3:0, 2:0, 3:0) и дважды играли вничью 0:0.

Прогноз на матч Италия – Северная Ирландия

Италия обладает мощной атакой (2.80 гола за матч) и исторически не знает проблем с Северной Ирландией. Хозяева будут играть на победу и постараются взять реванш за неожиданное поражение от Норвегии в последнем матче. Статистика личных встреч не оставляет гостям шансов: 7 матчей без голов и без побед.

Северная Ирландия умеет обороняться (1.00 пропущенный за матч), но против Италии эта оборона традиционно не выдерживает. Гости вряд ли смогут забить, учитывая их безголевую серию в очных встречах.

Учитывая феноменальную статистику Италии в этом противостоянии, а также атакующую мощь хозяев, наиболее логичной выглядит ставка на победу итальянцев с сухим счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Италии в сухую – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал Италии больше 1.5

Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Северная Ирландия Италия
Другие прогнозы
26.03.2026
20:00
2.70
Лига наций, Переходные матчи
Гибралтар - Латвия
Гибралтар не проиграет (X1)
26.03.2026
20:00
2.25
Товарищеские матчи. Сборные
Кипр - Беларусь
Победа Кипра
26.03.2026
20:00
1.63
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
Турция - Румыния
Тотал голов больше 2.5
26.03.2026
22:45
1.77
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
Словакия - Косово
Косово не проиграет (X2)
26.03.2026
22:45
1.98
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
Чехия - Ирландия
Победа Чехии
26.03.2026
22:45
2.00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
Уэльс - Босния и Герцеговина
Обе забьют — да
