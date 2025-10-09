10 октября в Белфасте на стадионе «Виндзор Парк» Северная Ирландия примет Словакию в важном матче квалификации чемпионата мира. Обе сборные близки по уровню, и игра обещает быть напряжeнной и плотной по содержанию.

Северная Ирландия

Хозяева показали нестабильные результаты, но в домашних матчах традиционно действуют увереннее. После поражения от Германии 1:3 команда постарается вернуть себе уверенность. В последних пяти встречах Северная Ирландия забила 7 голов, однако и оборона остаeтся слабым звеном – 11 пропущенных мячей за этот же отрезок. При этом в родных стенах команда не проигрывает уже семь матчей подряд, что может стать ключевым фактором в предстоящей встрече.

Словакия

Словакия набирает очки за счeт надeжной игры в обороне. В последних пяти матчах команда пропустила всего 6 голов и дважды выиграла без пропущенных. Однако в атаке словаки действуют сдержанно: 4 забитых мяча за пять игр говорят о том, что акцент делается на контроль и минимизацию рисков. Словакия редко рискует, предпочитая терпеливую игру и осторожные контратаки.

Факты о командах

Северная Ирландия

Не проигрывает дома 7 матчей подряд

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Забивает в среднем 1.40 гола за матч

Забивает в 9 последних встречах подряд

Словакия

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Забивает в среднем 0.80 гола за матч

Выигрывает 2 последних матча подряд

Сохраняет ворота «сухими» в 2 из 3 последних игр

Прогноз на матч Северная Ирландия – Словакия

Матч обещает быть упорным и низовым по результативности. Словакия приедет с прагматичным планом и вряд ли позволит ирландцам развить высокий темп. Северная Ирландия будет иметь инициативу, но каждая атака гостей может нести угрозу. В условиях равной борьбы решающим станет один-два момента, а оборонительные линии обеих сборных сыграют ключевую роль. Оптимальным вариантом видится игра с минимальным количеством голов и осторожным темпом.

Рекомендованные ставки