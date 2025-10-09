Введите ваш ник на сайте
Северная Ирландия – Словакия: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.88

09 октября 2025 8:52
Северная Ирландия - Словакия
10 окт. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

10 октября в Белфасте на стадионе «Виндзор Парк» Северная Ирландия примет Словакию в важном матче квалификации чемпионата мира. Обе сборные близки по уровню, и игра обещает быть напряжeнной и плотной по содержанию.

Северная Ирландия

Хозяева показали нестабильные результаты, но в домашних матчах традиционно действуют увереннее. После поражения от Германии 1:3 команда постарается вернуть себе уверенность. В последних пяти встречах Северная Ирландия забила 7 голов, однако и оборона остаeтся слабым звеном – 11 пропущенных мячей за этот же отрезок. При этом в родных стенах команда не проигрывает уже семь матчей подряд, что может стать ключевым фактором в предстоящей встрече.

Словакия

Словакия набирает очки за счeт надeжной игры в обороне. В последних пяти матчах команда пропустила всего 6 голов и дважды выиграла без пропущенных. Однако в атаке словаки действуют сдержанно: 4 забитых мяча за пять игр говорят о том, что акцент делается на контроль и минимизацию рисков. Словакия редко рискует, предпочитая терпеливую игру и осторожные контратаки.

Факты о командах

Северная Ирландия

  • Не проигрывает дома 7 матчей подряд
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.40 гола за матч
  • Забивает в 9 последних встречах подряд

Словакия

  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч
  • Выигрывает 2 последних матча подряд
  • Сохраняет ворота «сухими» в 2 из 3 последних игр

Личные встречи
0% (0)
25% (1)
75% (3)
2
Забитых мячей
6
0.5
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Лига наций. Путь на Евро-2020, Финал
Северная Ирландия
1 : 2
12.11.2020
Словакия
Товарищеские матчи. Сборные,
Словакия
0 : 0
04.06.2016
Северная Ирландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Северная Ирландия
0 : 2
09.09.2009
Словакия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Словакия
2 : 1
06.09.2008
Северная Ирландия

Прогноз на матч Северная Ирландия – Словакия

Матч обещает быть упорным и низовым по результативности. Словакия приедет с прагматичным планом и вряд ли позволит ирландцам развить высокий темп. Северная Ирландия будет иметь инициативу, но каждая атака гостей может нести угрозу. В условиях равной борьбы решающим станет один-два момента, а оборонительные линии обеих сборных сыграют ключевую роль. Оптимальным вариантом видится игра с минимальным количеством голов и осторожным темпом.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.88
  • Оба не забьют – коэффициент 1.95

1.88
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Словакия Северная Ирландия
