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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словакия - Северная Ирландия
Словакия - Северная Ирландия: обзор матча 06 сентября 2008
Словакия
06.09.2008, суббота, 19:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 3, 1 тур
2 : 1
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Словакия - Северная Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Стадион:
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