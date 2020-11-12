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Расписание матчей
Евро-2024
Северная Ирландия - Словакия
Северная Ирландия - Словакия: обзор матча 12 ноября 2020
Северная Ирландия
12.11.2020, четверг, 22:45
Лига наций. Путь на Евро-2020, группа B, Финал
1 : 2
Завершен
Словакия
88'
М. Шкриньяр (АГ)
17'
Ю. Куцка
110'
М. Дуриш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Словакия
118'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
А. Русняк
Желтая карточка
Л. Бойс
117'
117'
Желтая карточка
М. Родак
110'
ГОЛ! 1:2!
М. Дуриш
106'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
М. Гамшик
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
П. МакНэйр
104'
Замена
️️️️
К. Кэткарт
99'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Шкриньяр
Пас отдал
П. МакНэйр
88'
85'
Замена
С. Мраз
️️️️
О. Дуда
Замена
Л. Бойс
️️️️
Д. Магеннис
77'
Замена
К. Лафферти
️️️️
Н. МакГинн
77'
66'
Желтая карточка
О. Дуда
Замена
Г. Уит
️️️️
К. Вашингтон
66'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Д. Сэйвилл
65'
65'
Замена
П. Грошовски
️️️️
С. Лоботка
65'
Замена
М. Дуриш
️️️️
Р. Мак
17'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Куцка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
3
Джамаль Льюис
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Словакия
5
Любомир Шатка
ВР
12
Марек Родак
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
Главный тренер
Штефан Таркович
Северная Ирландия
18
Майкл Смит
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Словакия
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
16
Роберт Мазань
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
11
Павол Шафранко
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
9
Самуэль Мраз
ЦФ
4-4-2
23
Пикок-Фаррел
17
МакНэйр
20
Кэткарт
5
Эванс
14
Даллас
7
МакГинн
6
Сэйвилл
3
Льюис
8
Дэвис
11
Вашингтон
21
Магеннис
3-4-2
5
Шатка
2
Пекарик
14
Шкриньяр
15
Губочан
17
Гамшик
10
Русняк
22
Лоботка
19
Куцка
8
Дуда
20
Мак
17
МакНэйр
3
Фергюсон
3
Фергюсон
17
МакНэйр
11
Вашингтон
18
Уит
18
Уит
11
Вашингтон
6
Сэйвилл
6
Томпсон
6
Томпсон
6
Сэйвилл
21
Магеннис
9
Бойс
9
Бойс
21
Магеннис
7
МакГинн
10
Лафферти
10
Лафферти
7
МакГинн
10
Русняк
6
Гьембер
6
Гьембер
10
Русняк
22
Лоботка
13
Грошовски
13
Грошовски
22
Лоботка
17
Гамшик
6
Грегуш
6
Грегуш
17
Гамшик
20
Мак
21
Дуриш
21
Дуриш
20
Мак
8
Дуда
9
Мраз
9
Мраз
8
Дуда
Остались в запасе
Северная Ирландия
Словакия
18
Майкл Смит
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
1
Майкл МакГоверн
ВР
22
Том Фланаган
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
Главный тренер
Иан Бараклаф
11
Павол Шафранко
ЦФ
16
Роберт Мазань
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
18
Майкл Смит
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
1
Майкл МакГоверн
ВР
22
Том Фланаган
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
Остались в запасе
11
Павол Шафранко
ЦФ
16
Роберт Мазань
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Северная Ирландия - Словакия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Виндзор Парк
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