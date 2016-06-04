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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия - Северная Ирландия
Словакия - Северная Ирландия: обзор матча 04 июня 2016
Словакия
04.06.2016, суббота, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Словакия - Северная Ирландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Виндзор Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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