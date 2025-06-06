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Прогноз на точный счёт матча Дания – Северная Ирландия: Товарищеские матчи (сборные), 7 июня

06 июня 2025 11:07
Дания - Северная Ирландия
07 июн. 2025, суббота 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.80
Точный счёт 2:1 в пользу Дании
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7 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене состоится товарищеский матч между сборными «Дании» и «Северной Ирландии». Начало встречи – в 20:00 по московскому времени. Обе команды активно готовятся к официальным турнирам и рассматривают спарринги как способ наиграть состав и улучшить взаимодействие. Встреча обещает быть результативной, учитывая атакующий настрой гостей и сильное домашнее выступление датчан.

Дания

Сборная «Дании» демонстрирует неплохие результаты на домашнем поле, не проигрывая в 16 из 17 последних матчей. В последних пяти играх команда отличалась нестабильной обороной, пропустив 9 голов (в среднем 1.80 за матч). Тем не менее, атакующая линия регулярно приносит результат – 6 забитых мячей за тот же отрезок. Особенно уверенно датчане играют в рамках товарищеских матчей – три победы подряд, при этом команда обязательно забивала в каждой встрече.

Северная Ирландия

Сборная «Северной Ирландии» набрала хороший ход в атаке – в последних пяти матчах она отличилась 11 раз (в среднем 2.20 гола за игру). Команда забивает в шести товарищеских матчах подряд, демонстрируя высокую результативность, несмотря на класс соперников. Однако оборона остаeтся уязвимой – 8 пропущенных мячей в пяти последних играх и разгромное поражение от Швеции (1:5) говорят о проблемах в защите. Несмотря на это, североирландцы не проиграли в пяти из семи последних встреч, включая ничью со Швейцарией.

Факты о командах

Дания

  • Победа в трeх последних товарищеских матчах
  • В каждом из них забивала минимум один гол
  • Не проигрывает дома в 16 из 17 матчей
  • В среднем забивает 1.20, пропускает 1.80 гола за игру за последние пять встреч

Северная Ирландия

  • Забил 11 голов за последние 5 игр
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Пропустила 5 голов в последнем матче со Швецией

Личные встречи
40% (2)
20% (1)
40% (2)
4
Забитых мячей
5
0.8
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Дания
2 : 1
07.06.2025
Северная Ирландия
Отбор ЧЕ-2024, 10 тур
Северная Ирландия
2 : 0
20.11.2023
Дания
Отбор ЧЕ-2024, 3 тур
Дания
1 : 0
16.06.2023
Северная Ирландия
Отборочные матчи к ЧЕ, 17 тур
Северная Ирландия
2 : 1
17.11.2007
Дания
Отборочные матчи к ЧЕ, 4 тур
Дания
0 : 0
07.10.2006
Северная Ирландия

Прогноз на матч

Обе команды имеют явный атакующий вектор в товарищеских встречах, при этом демонстрируя проблемы в обороне. «Дания» традиционно уверенно играет дома и имеет более качественный подбор игроков. «Северная Ирландия» опасна впереди, но слишком нестабильна сзади. Ожидается открытый матч с голами с обеих сторон. Учитывая форму и статистику, хозяева выглядят предпочтительнее, но их оборона вполне может допустить ошибку.

Точный счeт: 2:1 в пользу Дании

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Дании – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Победа «Дании» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.45

6.80
Точный счёт 2:1 в пользу Дании
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Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Северная Ирландия Дания
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