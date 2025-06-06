7 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене состоится товарищеский матч между сборными «Дании» и «Северной Ирландии». Начало встречи – в 20:00 по московскому времени. Обе команды активно готовятся к официальным турнирам и рассматривают спарринги как способ наиграть состав и улучшить взаимодействие. Встреча обещает быть результативной, учитывая атакующий настрой гостей и сильное домашнее выступление датчан.

Дания

Сборная «Дании» демонстрирует неплохие результаты на домашнем поле, не проигрывая в 16 из 17 последних матчей. В последних пяти играх команда отличалась нестабильной обороной, пропустив 9 голов (в среднем 1.80 за матч). Тем не менее, атакующая линия регулярно приносит результат – 6 забитых мячей за тот же отрезок. Особенно уверенно датчане играют в рамках товарищеских матчей – три победы подряд, при этом команда обязательно забивала в каждой встрече.

Северная Ирландия

Сборная «Северной Ирландии» набрала хороший ход в атаке – в последних пяти матчах она отличилась 11 раз (в среднем 2.20 гола за игру). Команда забивает в шести товарищеских матчах подряд, демонстрируя высокую результативность, несмотря на класс соперников. Однако оборона остаeтся уязвимой – 8 пропущенных мячей в пяти последних играх и разгромное поражение от Швеции (1:5) говорят о проблемах в защите. Несмотря на это, североирландцы не проиграли в пяти из семи последних встреч, включая ничью со Швейцарией.

Факты о командах

Дания

Победа в трeх последних товарищеских матчах

В каждом из них забивала минимум один гол

Не проигрывает дома в 16 из 17 матчей

В среднем забивает 1.20, пропускает 1.80 гола за игру за последние пять встреч

Северная Ирландия

Забил 11 голов за последние 5 игр

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Пропустила 5 голов в последнем матче со Швецией

Личные встречи 40% (2) 20% (1) 40% (2) 4 Забитых мячей 5 0.8 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Товарищеские матчи. Сборные, Дания 2 : 1 Северная Ирландия Отбор ЧЕ-2024, 10 тур Северная Ирландия 2 : 0 Дания Отбор ЧЕ-2024, 3 тур Дания 1 : 0 Северная Ирландия Отборочные матчи к ЧЕ, 17 тур Северная Ирландия 2 : 1 Дания Отборочные матчи к ЧЕ, 4 тур Дания 0 : 0 Северная Ирландия

Прогноз на матч

Обе команды имеют явный атакующий вектор в товарищеских встречах, при этом демонстрируя проблемы в обороне. «Дания» традиционно уверенно играет дома и имеет более качественный подбор игроков. «Северная Ирландия» опасна впереди, но слишком нестабильна сзади. Ожидается открытый матч с голами с обеих сторон. Учитывая форму и статистику, хозяева выглядят предпочтительнее, но их оборона вполне может допустить ошибку.

Точный счeт: 2:1 в пользу Дании

Рекомендованные ставки: