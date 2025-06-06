7 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене состоится товарищеский матч между сборными «Дании» и «Северной Ирландии». Начало встречи – в 20:00 по московскому времени. Обе команды активно готовятся к официальным турнирам и рассматривают спарринги как способ наиграть состав и улучшить взаимодействие. Встреча обещает быть результативной, учитывая атакующий настрой гостей и сильное домашнее выступление датчан.
Дания
Сборная «Дании» демонстрирует неплохие результаты на домашнем поле, не проигрывая в 16 из 17 последних матчей. В последних пяти играх команда отличалась нестабильной обороной, пропустив 9 голов (в среднем 1.80 за матч). Тем не менее, атакующая линия регулярно приносит результат – 6 забитых мячей за тот же отрезок. Особенно уверенно датчане играют в рамках товарищеских матчей – три победы подряд, при этом команда обязательно забивала в каждой встрече.
Северная Ирландия
Сборная «Северной Ирландии» набрала хороший ход в атаке – в последних пяти матчах она отличилась 11 раз (в среднем 2.20 гола за игру). Команда забивает в шести товарищеских матчах подряд, демонстрируя высокую результативность, несмотря на класс соперников. Однако оборона остаeтся уязвимой – 8 пропущенных мячей в пяти последних играх и разгромное поражение от Швеции (1:5) говорят о проблемах в защите. Несмотря на это, североирландцы не проиграли в пяти из семи последних встреч, включая ничью со Швейцарией.
Факты о командах
Дания
- Победа в трeх последних товарищеских матчах
- В каждом из них забивала минимум один гол
- Не проигрывает дома в 16 из 17 матчей
- В среднем забивает 1.20, пропускает 1.80 гола за игру за последние пять встреч
Северная Ирландия
- Забил 11 голов за последние 5 игр
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
- Пропустила 5 голов в последнем матче со Швецией
Прогноз на матч
Обе команды имеют явный атакующий вектор в товарищеских встречах, при этом демонстрируя проблемы в обороне. «Дания» традиционно уверенно играет дома и имеет более качественный подбор игроков. «Северная Ирландия» опасна впереди, но слишком нестабильна сзади. Ожидается открытый матч с голами с обеих сторон. Учитывая форму и статистику, хозяева выглядят предпочтительнее, но их оборона вполне может допустить ошибку.
Точный счeт: 2:1 в пользу Дании
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу Дании – коэффициент 6.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
- Победа «Дании» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.45