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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Дания - Северная Ирландия
Дания - Северная Ирландия: обзор матча 16 июня 2023
Дания
16.06.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 3 тур
1 : 0
Завершен
Северная Ирландия
47'
Й. Винд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дания - Северная Ирландия
Замена
М. Дарами
️️️️
Р. Хойлунд
90'
+2
88'
Желтая карточка
Т. Хьюм
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
А. Сков Ольсен
80'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Й. Винд
80'
78'
Замена
К. МакМенамин
️️️️
К. Брэдли
78'
Замена
Д. Тейлор
️️️️
И. Прайс
76'
Желтая карточка
Д. Эванс
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Й. Меле
73'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
М. Брейтуэйт
73'
72'
Желтая карточка
П. МакНэйр
72'
Желтая карточка
А. Маккэнн
69'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Ш. Чарльз
69'
Замена
Д. Чарльз
️️️️
Ш. Ловери
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
14
Исаак Прайс
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
7
Конор МакМенамин
ЛВ
6
Джордан Томпсон
ЦП
14
Шон Госс
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
4-1-2-3
1
Шмейхель
2
Андерсен
4
Кьер
13
Кристенсен
5
Меле
23
Хейбьерг
10
Эриксен
11
Сков Ольсен
9
Хойлунд
9
Брейтуэйт
19
Винд
3-3-3-1
23
Пикок-Фаррел
17
МакНэйр
5
Эванс
22
Браун
5
Хьюм
19
Чарльз
2
Брэдли
14
Прайс
16
Маккэнн
6
Сэйвилл
9
Ловери
19
Винд
13
Кристенсен
13
Кристенсен
19
Винд
5
Меле
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
5
Меле
11
Сков Ольсен
17
Линдстрем
17
Линдстрем
11
Сков Ольсен
9
Хойлунд
19
Дарами
19
Дарами
9
Хойлунд
9
Брейтуэйт
14
Дамсгор
14
Дамсгор
9
Брейтуэйт
19
Чарльз
6
Томпсон
6
Томпсон
19
Чарльз
2
Брэдли
7
МакМенамин
7
МакМенамин
2
Брэдли
9
Ловери
9
Чарльз
9
Чарльз
9
Ловери
14
Прайс
22
Тейлор
22
Тейлор
14
Прайс
Остались в запасе
Дания
Северная Ирландия
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
14
Шон Госс
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
Остались в запасе
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
14
Шон Госс
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Дания - Северная Ирландия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
Okko
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