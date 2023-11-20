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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Ирландия - Дания
Северная Ирландия - Дания: обзор матча 20 ноября 2023
Северная Ирландия
20.11.2023, понедельник, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 10 тур
2 : 0
Завершен
Дания
60'
И. Прайс
81'
Д. Чарльз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Северная Ирландия - Дания
90'
+2
Желтая карточка
Й. Андерсен
90'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Д. Чарльз
87'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Д. Сэйвилл
82'
ГОЛ! 2:0!
Д. Чарльз
Пас отдал
К. МакМенамин
81'
Замена
К. МакМенамин
️️️️
Д. Тейлор
78'
Замена
П. Смит
️️️️
И. Прайс
78'
73'
Замена
Й. Винд
️️️️
М. Юльманн
61'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
М. Дарами
61'
Замена
Т. Делэни
️️️️
М. Йенсен
61'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
М. О'Райли
ГОЛ! 1:0!
И. Прайс
Пас отдал
Ш. Чарльз
60'
56'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Й. Линдстрем
Желтая карточка
Т. Хьюм
33'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
(К)
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Дания
1
Каспер Шмейхель
(К)
ВР
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Мэтт О'Райли
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Северная Ирландия
23
Stephen McMullan
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
15
Джордан Джонс
ЛП
7
Конор МакМенамин
ЛВ
20
Броди Спенсер
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
18
Росс Маккосленд
ПВ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-3-2-2
12
Азар
18
Тоал
17
МакНэйр
22
Браун
3
Льюис
19
Чарльз
5
Хьюм
6
Сэйвилл
14
Прайс
9
Чарльз
22
Тейлор
4-1-2-2-1
1
Шмейхель
13
Кристенсен
13
Кристенсен
2
Андерсен
5
Кристиансен
21
Юльманн
7
О'Райли
7
Йенсен
17
Линдстрем
19
Дарами
12
Дольберг
6
Сэйвилл
6
Томпсон
6
Томпсон
6
Сэйвилл
22
Тейлор
7
МакМенамин
7
МакМенамин
22
Тейлор
14
Прайс
11
Смит
11
Смит
14
Прайс
9
Чарльз
11
Вашингтон
11
Вашингтон
9
Чарльз
19
Дарами
3
Вестергор
3
Вестергор
19
Дарами
7
Йенсен
8
Делэни
8
Делэни
7
Йенсен
7
О'Райли
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
7
О'Райли
21
Юльманн
19
Винд
19
Винд
21
Юльманн
17
Линдстрем
20
Поульсен
20
Поульсен
17
Линдстрем
Остались в запасе
Северная Ирландия
Дания
23
Stephen McMullan
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
15
Джордан Джонс
ЛП
20
Броди Спенсер
ЦП
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
18
Росс Маккосленд
ПВ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
20
Андерс Дрейер
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
23
Stephen McMullan
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
15
Джордан Джонс
ЛП
20
Броди Спенсер
ЦП
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
18
Росс Маккосленд
ПВ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
20
Андерс Дрейер
ПВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Северная Ирландия - Дания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Виндзор Парк
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