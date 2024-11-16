Лига наций. 2+1 Роналду помогли Португалии разгромить Польшу, победа Испании, поражения Хорватии и Беларуси

Завершились еще несколько матчей 5-го тура группового этапа Лиги наций.

Португалия дома крупно обыграла Польшу – 5:1. В активе 39-летнего Криштиану Роналду дубль и ассист.

Хорватия, отыграв весь второй тайм вдесятером, уступила на выезде Шотландии – 0:1.

Испания добыла гостевую победу над Данией – 2:1. Айосе Перес забил сам и помог отличиться партнеру.

Швейцария и Сербия сильнейшего не выявили – ничья 1:1.

Беларусь в Белфасте потерпела поражение от Северной Ирландии – 0:2.

Лига наций. Групповой этап. 5-й тур

Португалия – Польша – 5:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Леау, 59; 2:0 – Роналду (с пенальти), 72; 3:0 – Фернандеш, 80; 4:0 – Нету, 83; 5:0 – Роналду, 87; 5:1 – Марчук, 88.

Шотландия – Хорватия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – МакГинн, 86.

Удаление: нет – Сучич, 44.

Дания – Испания – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Оярсабаль, 15; 0:2 – Перес, 58; 1:2 – Исаксен, 84.

Швейцария – Сербия – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Амдуни, 78; 1:1 – Терзич, 88.

Незабитый пенальти: нет – Митрович, 55.

Северная Ирландия – Беларусь – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Баллард, 50; 2:0 – Чарльз (с пенальти), 63.

Результаты Лиги наций

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