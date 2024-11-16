Лига наций. 2+1 Роналду помогли Португалии разгромить Польшу, победа Испании, поражения Хорватии и Беларуси

Завершились еще несколько матчей 5-го тура группового этапа Лиги наций.
Португалия дома крупно обыграла Польшу – 5:1. В активе 39-летнего Криштиану Роналду дубль и ассист.
Хорватия, отыграв весь второй тайм вдесятером, уступила на выезде Шотландии – 0:1.
Испания добыла гостевую победу над Данией – 2:1. Айосе Перес забил сам и помог отличиться партнеру.
Швейцария и Сербия сильнейшего не выявили – ничья 1:1.
Беларусь в Белфасте потерпела поражение от Северной Ирландии – 0:2.
Лига наций. Групповой этап. 5-й тур
Португалия – Польша – 5:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Леау, 59; 2:0 – Роналду (с пенальти), 72; 3:0 – Фернандеш, 80; 4:0 – Нету, 83; 5:0 – Роналду, 87; 5:1 – Марчук, 88.
Шотландия – Хорватия – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – МакГинн, 86.
Удаление: нет – Сучич, 44.
Голы: 0:1 – Оярсабаль, 15; 0:2 – Перес, 58; 1:2 – Исаксен, 84.
Швейцария – Сербия – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Амдуни, 78; 1:1 – Терзич, 88.
Незабитый пенальти: нет – Митрович, 55.
Северная Ирландия – Беларусь – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Баллард, 50; 2:0 – Чарльз (с пенальти), 63.
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