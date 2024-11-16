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    • Лига наций. 2+1 Роналду помогли Португалии разгромить Польшу, победа Испании, поражения Хорватии и Беларуси

    Лига наций. 2+1 Роналду помогли Португалии разгромить Польшу, победа Испании, поражения Хорватии и Беларуси

    Завершились еще несколько матчей 5-го тура группового этапа Лиги наций.

    Португалия дома крупно обыграла Польшу – 5:1. В активе 39-летнего Криштиану Роналду дубль и ассист.

    Хорватия, отыграв весь второй тайм вдесятером, уступила на выезде Шотландии – 0:1.

    Испания добыла гостевую победу над Данией – 2:1. Айосе Перес забил сам и помог отличиться партнеру.

    Швейцария и Сербия сильнейшего не выявили – ничья 1:1.

    Беларусь в Белфасте потерпела поражение от Северной Ирландии – 0:2.

    Лига наций. Групповой этап. 5-й тур

    Португалия – Польша – 5:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Леау, 59; 2:0 – Роналду (с пенальти), 72; 3:0 – Фернандеш, 80; 4:0 – Нету, 83; 5:0 – Роналду, 87; 5:1 – Марчук, 88.

    Шотландия – Хорватия – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – МакГинн, 86.

    Удаление: нет – Сучич, 44.

    Дания – Испания – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Оярсабаль, 15; 0:2 – Перес, 58; 1:2 – Исаксен, 84.

    Швейцария – Сербия – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Амдуни, 78; 1:1 – Терзич, 88.

    Незабитый пенальти: нет – Митрович, 55.

    Северная Ирландия – Беларусь – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Баллард, 50; 2:0 – Чарльз (с пенальти), 63.

    Результаты Лиги наций

    Таблицы Лиги наций

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    _David_Villa_
    1731713893
    А кто то говорил южная Америка слабая, детский сад лига нации, многие сборные даже не понимают для чего они выходят на поле, на поле выходят с фаворитами страхе, а там пофиг что Аргентина что Бразилия Уругвай рвут до последней секунды
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