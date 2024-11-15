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Расписание матчей
Лига наций
Шотландия - Хорватия
Шотландия - Хорватия: обзор матча 15 ноября 2024
Шотландия
15.11.2024, пятница, 22:45
Лига наций, группа A1, 5 тур
1 : 0
Завершен
Хорватия
86'
Д. МакГинн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шотландия - Хорватия
Замена
С. Армстронг
️️️️
Б. Доук
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГинн
86'
82'
Замена
М. Пьяца
️️️️
К. Якич
75'
Замена
Н. Влашич
️️️️
М. Батурина
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Т. Конвей
67'
Замена
Д. МакГинн
️️️️
К. МакЛин
67'
Замена
Р. Галд
️️️️
Р. Кристи
66'
65'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Крамарич
65'
Замена
И. Перишич
️️️️
Л. Сучич
Замена
С. Маккена
️️️️
Г. Хэнли
46'
44'
Вторая желтая
П. Сучич
44'
Желтая карточка
Л. Модрич
41'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
30'
Желтая карточка
П. Сучич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
(К)
ЛЗ
22
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Райан Кристи
АП
17
Бен Доук
ПВ
20
Томми Конвей
ЦФ
Хорватия
23
Доминик Котарски
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Петар Сучич
ОП
10
Лука Модрич
(К)
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Шотландия
21
Киран Сликер
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Ники Девлин
ПЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
14
Коннор Бэррон
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Райан Галд
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Хорватия
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
8
Никола Моро
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
13
Никола Влашич
АП
20
Игор Матанович
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
4-3-2-1
21
Гордон
3
Робертсон
15
Суттар
5
Хэнли
22
Ролстон
8
Гилмор
23
МакЛин
4
Мактоминей
11
Кристи
17
Доук
20
Конвей
3-2-4-1
23
Котарски
6
Шутало
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
18
Якич
17
Сучич
8
Ковачич
21
Сучич
16
Батурина
10
Модрич
9
Крамарич
5
Хэнли
16
Маккена
16
Маккена
5
Хэнли
23
МакЛин
7
МакГинн
7
МакГинн
23
МакЛин
17
Доук
17
Армстронг
17
Армстронг
17
Доук
11
Кристи
20
Галд
20
Галд
11
Кристи
20
Конвей
9
Дайкс
9
Дайкс
20
Конвей
9
Крамарич
15
Пашалич
15
Пашалич
9
Крамарич
16
Батурина
13
Влашич
13
Влашич
16
Батурина
21
Сучич
14
Перишич
14
Перишич
21
Сучич
18
Якич
20
Пьяца
20
Пьяца
18
Якич
Остались в запасе
Шотландия
Хорватия
21
Киран Сликер
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Ники Девлин
ПЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
21
Киран Сликер
ВР
12
Robby McCrorie
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
22
Ники Девлин
ПЗ
14
Коннор Бэррон
ЦП
20
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Остались в запасе
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
8
Никола Моро
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
20
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Шотландия - Хорватия
1
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
8
7
Офсайды
3
2
Количество передач
534
469
Сейвы
4
1
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Хэмпден Парк
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