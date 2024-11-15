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Расписание матчей
Лига наций
Дания - Испания
Дания - Испания: обзор матча 15 ноября 2024
Дания
15.11.2024, пятница, 22:45
Лига наций, группа A4, 5 тур
1 : 2
Завершен
Испания
84'
Г. Исаксен
15'
М. Оярсабаль
58'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дания - Испания
Желтая карточка
Г. Исаксен
90'
+2
Желтая карточка
Й. Андерсен
90'
90'
Желтая карточка
А. Мората
Замена
П. Доргу
️️️️
В. Кристиансен
87'
ГОЛ! 1:2!
Г. Исаксен
84'
80'
Замена
Педри
️️️️
М. Мерино
Желтая карточка
П. Хейбьерг
79'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Р. Хойлунд
79'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
К. Эриксен
79'
74'
Желтая карточка
М. Оярсабаль
69'
Замена
М. Касадо
️️️️
М. Субименди
69'
Замена
А. Мората
️️️️
А. Перес
69'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Д. Ольмо
61'
Замена
Ф. Руис
️️️️
А. Баэна
Замена
Г. Исаксен
️️️️
А. Гренбек
61'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
К. Нергор
61'
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Перес
Пас отдал
Д. Ольмо
Желтая карточка
К. Нергор
33'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К)
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
20
Альберт Гренбек
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Испания
1
Давид Райя
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
(К)
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
18
Мартин Субименди
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
9
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
17
Патрик Доргу
ЛЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Мортен Френдруп
ЦП
8
Густав Исаксен
ПП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
18
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
16
Марк Касадо
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Педри
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
11
Йереми Пино
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
3
Саму Омородион
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шмейхель
5
Кристиансен
2
Андерсен
3
Вестергор
18
Бах
21
Юльманн
23
Хейбьерг
15
Нергор
20
Гренбек
10
Эриксен
9
Хойлунд
4-2-3-1
1
Райя
12
Порро
14
Ляпорт
4
Вивиан
22
Кукурелья
18
Субименди
6
Мерино
21
Оярсабаль
10
Ольмо
15
Баэна
9
Перес
5
Кристиансен
17
Доргу
17
Доргу
5
Кристиансен
20
Гренбек
8
Исаксен
8
Исаксен
20
Гренбек
15
Нергор
14
Дамсгор
14
Дамсгор
15
Нергор
10
Эриксен
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
10
Эриксен
9
Хойлунд
12
Дольберг
12
Дольберг
9
Хойлунд
18
Субименди
16
Касадо
16
Касадо
18
Субименди
15
Баэна
8
Руис
8
Руис
15
Баэна
6
Мерино
20
Педри
20
Педри
6
Мерино
10
Ольмо
17
Уильямс
17
Уильямс
10
Ольмо
9
Перес
7
Мората
7
Мората
9
Перес
Остались в запасе
Дания
Испания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Мортен Френдруп
ЦП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
23
Роберт Санчес
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
18
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
11
Йереми Пино
ПВ
3
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Петер Виндаль
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Мортен Френдруп
ЦП
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Остались в запасе
23
Роберт Санчес
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
18
Айтор Паредес
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
11
Йереми Пино
ПВ
3
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Дания - Испания
4
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
8
17
Офсайды
1
0
Количество передач
461
531
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Раде Обренович
(Любляна)
Стадион:
Паркен
Посещаемость:
36985 из 38065 зрителей (97%)
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