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    • Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди

    Определились претенденты на выход в стыковые матчи отбора ЧМ через Лигу наций, Сан-Марино – 14-е в очереди

    Определились команды, которые смогут претендовать на участие в стыковых матчах отбора ЧМ-2026 благодаря выступлениям в Лиге наций.

    Ими стали победители групп Лиги наций, расположенные согласно общей классификации турнира в следующем порядке: Испания, Германия, Португалия, Франция, Англия, Норвегия, Уэльс, Чехия, Швеция*, Северная Македония*, Румыния*, Северная Ирландия, Молдова, Сан-Марино.

    В стыковых матчах европейского отбора ЧМ-2026 примут участие 16 сборных. 4 команды, которые попадут туда через Лигу наций, должны финишировать в своих группах в обычном отборе не на 1-м или 2-м местах.

    Таким образом, первые четыре сборные из списка (Испания, Германия, Португалия и Франция) уже гарантировали себе участие в стыках. Но, конечно, они могут завоевать и прямые путевки на ЧМ через отборочную группу. Остальные команды из списка будут ждать результатов отбора.

    Для того, чтобы сборная Сан-Марино попала в стыки, нужно, чтобы 10 из 14 указаных команд заняли в отборе на ЧМ-2026 1-е или 2-е место в своих группах.

    • Стыковые матчи европейского отбора ЧМ-2026 пройдут 26 и 31 марта 2026 года.
    • * УЕФА еще не принял решение по матчу 5-го тура группового этапа Румыния – Косово, который был прерван в компенсированное время второго тайма при счете 0:0. В связи с этим Румыния пока формально не признана победителем своей группы, но сохраняет возможность опередить в общей классификации Швецию и Северную Македонию. На других претендентов на места в стыковых матчах отбора ЧМ-2026 это не повлияет.
    • На данный момент Румыния занимает в группе С2 1-е место с 15 очками (разница мячей 15:3) после 5 матчей, а Косово – 2-е с 12 очками (разница мячей 10:4). При равенстве очков у двух команд приоритетное значение имеют результаты и разница мячей в личных встречах (матч Косово – Румыния в 1-м туре закончился со счетом 0:3). Если равенство сохраняется, то учитывается общая разница мячей, а затем количество забитых голов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.11.2024 14:40
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