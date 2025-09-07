07.09.2025, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 6 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 6 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Германия
Германия
4-1-1-2-2
1
Бауманн
22
Раум
3
Кох
2
Рюдигер
3
Антон
6
Киммих
5
Гросс
17
Вирц
20
Гнабри
11
Вольтемаде
9
Левелинг
4-1-4-1
23
Пикок-Фаррел
5
Хьюм
17
МакНэйр
18
Тоал
2
Брэдли
19
Чарльз
16
Маккэнн
3
Девенни
14
Прайс
7
Гэлбрейт
18
Рид
2
Рюдигер
4
Та
4
Та
2
Рюдигер
5
Гросс
8
Горецка
8
Горецка
5
Гросс
11
Вольтемаде
11
Амири
11
Амири
11
Вольтемаде
20
Гнабри
14
Байер
14
Байер
20
Гнабри
18
Тоал
15
Макконвилл
15
Макконвилл
18
Тоал
16
Маккэнн
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
16
Маккэнн
14
Прайс
6
6
14
Прайс
7
Гэлбрейт
8
Маршалл
8
Маршалл
7
Гэлбрейт
18
Рид
9
Чарльз
9
Чарльз
18
Рид
Остались в запасе
Германия
Северная Ирландия
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
13
Ннамди Коллинс
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
19
Карим Адейеми
ЛВ
19
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
23
Stephen McMullan
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
5
Ryan Johnson
ЦЗ
2
Терри Девлин
ПЗ
10
Джейми Донли
ЦФ
21
Ронан Хэйл
ЦФ
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
13
Ннамди Коллинс
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
19
Карим Адейеми
ЛВ
19
Пауль Небель
ПВ
Остались в запасе
23
Stephen McMullan
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
5
Ryan Johnson
ЦЗ
2
Терри Девлин
ПЗ
10
Джейми Донли
ЦФ
21
Ронан Хэйл
ЦФ
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Германия - Северная Ирландия
1
4
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
13
Офсайды
2
1
Количество передач
751
183
Сейвы
0
3
Точность передач %
90
62
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.11
Смотреть прямую трансляцию матча Германия против Северной Ирландии, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Северная Ирландия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»