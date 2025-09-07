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  • Германия – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

Германия – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

7 сентября 2025, 20:35
Германия
07.09.2025, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 6 тур
3 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Северная Ирландия
7' С. Гнабри 69' Н. Амири 72' Ф. Вирц
34' И. Прайс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
5
Паскаль Гросс
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
5
Трай Хьюм
(К) ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
3
Джастин Девенни
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
18
Джейми Рид
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Германия
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
13
Ннамди Коллинс
ЦЗ
19
Карим Адейеми
ЛВ
16
Ангело Штиллер
ОП
8
Леон Горецка
ЦП
11
Надим Амири
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
19
Пауль Небель
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Северная Ирландия
23
Stephen McMullan
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
15
Руайри Макконвилл
ЦЗ
5
Ryan Johnson
ЦЗ
2
Терри Девлин
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
6
Jamie McDonnell
ЦП
10
Джейми Донли
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
21
Ронан Хэйл
ЦФ
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бауманн
22
Раум
3
Кох
2
Рюдигер
3
Антон
6
Киммих
5
Гросс
17
Вирц
20
Гнабри
11
Вольтемаде
9
Левелинг
4-1-4-1
23
Пикок-Фаррел
5
Хьюм
17
МакНэйр
18
Тоал
2
Брэдли
19
Чарльз
16
Маккэнн
3
Девенни
14
Прайс
7
Гэлбрейт
18
Рид
2
Рюдигер
4
Та
4
Та
2
Рюдигер
5
Гросс
8
Горецка
8
Горецка
5
Гросс
11
Вольтемаде
11
Амири
11
Амири
11
Вольтемаде
20
Гнабри
14
Байер
14
Байер
20
Гнабри
18
Тоал
15
Макконвилл
15
Макконвилл
18
Тоал
16
Маккэнн
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
16
Маккэнн
14
Прайс
6
6
14
Прайс
7
Гэлбрейт
8
Маршалл
8
Маршалл
7
Гэлбрейт
18
Рид
9
Чарльз
9
Чарльз
18
Рид
Остались в запасе
Германия
Северная Ирландия
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
13
Ннамди Коллинс
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
19
Карим Адейеми
ЛВ
19
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
23
Stephen McMullan
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
5
Ryan Johnson
ЦЗ
2
Терри Девлин
ПЗ
10
Джейми Донли
ЦФ
21
Ронан Хэйл
ЦФ
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
21
Александр Нюбель
ВР
12
Финн Дамен
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
13
Ннамди Коллинс
ЦЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
19
Карим Адейеми
ЛВ
19
Пауль Небель
ПВ
Остались в запасе
23
Stephen McMullan
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
5
Ryan Johnson
ЦЗ
2
Терри Девлин
ПЗ
10
Джейми Донли
ЦФ
21
Ронан Хэйл
ЦФ
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Германия - Северная Ирландия
1
4
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
13
Офсайды
2
1
Количество передач
751
183
Сейвы
0
3
Точность передач %
90
62
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.11

Смотреть прямую трансляцию матча Германия против Северной Ирландии, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Северная Ирландия

Германия – Северная Ирландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Северная Ирландия Германия
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