Статистика по турнирам:
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 10, нападающих: 6
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Пикок-Фаррел Бэйли
|Шеффилд Уэнсдэй
|Вра
|26
|5
|0
|0
|0
|0
|23
|Карсон Тревор
|Нет клуба
|Вра
|34
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|Эванс Джонни
|Лестер
|Защ
|35
|6
|1
|0
|1
|0
|17
|МакНэйр Патрик
|Мидлсбро
|Защ
|27
|5
|1
|0
|1
|0
|4
|Баллард Даниэл
|Сандерленд
|Защ
|23
|3
|1
|0
|0
|0
|21
|Браун Кирон
|Кардифф
|Защ
|25
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|Брэдли Конор
|Ливерпуль
|Защ
|19
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|Льюис Джамаль
|Ньюкасл
|Защ
|25
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|Фланаган Том
|Сандерленд
|Защ
|31
|2
|0
|0
|1
|0
|13
|Эванс Корри
|Сандерленд
|Защ
|32
|1
|0
|0
|0
|0
|8
|Дэвис Стивен
|Рейнджерс
|Пол
|38
|6
|0
|1
|1
|0
|6
|Сэйвилл Джордж
|Мидлсбро
|Пол
|29
|5
|0
|0
|0
|0
|13
|Маккэнн Алистер
|Сент-Джонстон
|Пол
|23
|5
|0
|0
|1
|0
|Чарльз Ши
|Манчестер Сити
|Пол
|19
|5
|0
|0
|0
|0
|15
|Томпсон Джордан
|Сток Сити
|Пол
|26
|4
|0
|1
|1
|0
|7
|МакГинн Нилл
|Абердин
|Пол
|35
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|Фергюсон Шейн
|Миллуолл
|Пол
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|Лэйн Пэдди
|Флитвуд
|Пол
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|21
|Спенсер Броди
|Хаддерсфилд Таун
|Пол
|18
|2
|0
|0
|0
|0
|19
|Доннелли Лайам
|Мазервелл
|Пол
|26
|1
|0
|0
|1
|0
|18
|Уит Гэвин
|Кардифф
|Нап
|27
|6
|1
|1
|1
|0
|22
|Ловери Шейн
|Блэкпул
|Нап
|24
|6
|2
|1
|1
|0
|10
|Лафферти Кайл
|Анортосис
|Нап
|35
|4
|0
|0
|0
|0
|19
|Чарльз Дион
|Аккрингтон Стэнли
|Нап
|27
|4
|0
|1
|0
|0
|15
|МакМенамин Конор
|Гленторан
|Нап
|27
|4
|0
|0
|0
|0
|21
|Магеннис Джош
|Болтон
|Нап
|32
|2
|1
|0
|0
|0