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    Состав сборной Северной Ирландии по футболу

    Сайт http://www.irishfa.com/
    Стадион Виндзор Парк
    Тренер Иан Бараклаф
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Пикок-Фаррел Бэйли Шеффилд Уэнсдэй Шеффилд Уэнсдэй Северная Ирландия Вра 26 5 0 0 0 0
    23 Карсон Тревор Нет клуба Северная Ирландия Вра 34 1 0 0 0 0
    5 Эванс Джонни Лестер Лестер Северная Ирландия Защ 35 6 1 0 1 0
    17 МакНэйр Патрик Мидлсбро Мидлсбро Северная Ирландия Защ 27 5 1 0 1 0
    4 Баллард Даниэл Сандерленд Сандерленд Северная Ирландия Защ 23 3 1 0 0 0
    21 Браун Кирон Кардифф Кардифф Северная Ирландия Защ 25 3 0 0 0 0
    2 Брэдли Конор Ливерпуль Ливерпуль Северная Ирландия Защ 19 3 0 0 0 0
    3 Льюис Джамаль Ньюкасл Ньюкасл Северная Ирландия Защ 25 2 0 0 0 0
    5 Фланаган Том Сандерленд Сандерленд Северная Ирландия Защ 31 2 0 0 1 0
    13 Эванс Корри Сандерленд Сандерленд Северная Ирландия Защ 32 1 0 0 0 0
    8 Дэвис Стивен Рейнджерс Рейнджерс Северная Ирландия Пол 38 6 0 1 1 0
    6 Сэйвилл Джордж Мидлсбро Мидлсбро Северная Ирландия Пол 29 5 0 0 0 0
    13 Маккэнн Алистер Сент-Джонстон Сент-Джонстон Северная Ирландия Пол 23 5 0 0 1 0
    Чарльз Ши Манчестер Сити Манчестер Сити Северная Ирландия Пол 19 5 0 0 0 0
    15 Томпсон Джордан Сток Сити Сток Сити Северная Ирландия Пол 26 4 0 1 1 0
    7 МакГинн Нилл Абердин Абердин Северная Ирландия Пол 35 3 0 0 0 0
    3 Фергюсон Шейн Миллуолл Миллуолл Северная Ирландия Пол 31 2 0 0 0 0
    3 Лэйн Пэдди Флитвуд Флитвуд Северная Ирландия Пол 22 2 0 0 0 0
    21 Спенсер Броди Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун Северная Ирландия Пол 18 2 0 0 0 0
    19 Доннелли Лайам Мазервелл Мазервелл Северная Ирландия Пол 26 1 0 0 1 0
    18 Уит Гэвин Кардифф Кардифф Северная Ирландия Нап 27 6 1 1 1 0
    22 Ловери Шейн Блэкпул Блэкпул Северная Ирландия Нап 24 6 2 1 1 0
    10 Лафферти Кайл Анортосис Анортосис Северная Ирландия Нап 35 4 0 0 0 0
    19 Чарльз Дион Аккрингтон Стэнли Аккрингтон Стэнли Северная Ирландия Нап 27 4 0 1 0 0
    15 МакМенамин Конор Гленторан Гленторан Северная Ирландия Нап 27 4 0 0 0 0
    21 Магеннис Джош Болтон Болтон Северная Ирландия Нап 32 2 1 0 0 0
    Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 10, нападающих: 6
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