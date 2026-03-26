26.03.2026, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Италия
Италия
4-2-1-1-2
1
Доннарумма
13
Калафьори
23
Манчини
21
Бастони
3
Димарко
5
Локателли
8
Тонали
18
Барелла
7
Политано
9
Ретеги
11
Кен
4-1-4-1
1
Чарльз
2
Девлин
17
МакНэйр
3
Макконвилл
5
Хьюм
19
Чарльз
7
Гэлбрейт
15
Девенни
20
Спенсер
14
Прайс
10
Донли
21
Бастони
19
Гатти
19
Гатти
21
Бастони
8
Тонали
21
Писилли
21
Писилли
8
Тонали
7
Политано
2
Палестра
2
Палестра
7
Политано
11
Кен
10
Распадори
10
Распадори
11
Кен
9
Ретеги
9
Пио Эспозито
9
Пио Эспозито
9
Ретеги
2
Девлин
11
Смит
11
Смит
2
Девлин
10
Донли
21
Магеннис
21
Магеннис
10
Донли
20
Спенсер
18
Рид
18
Рид
20
Спенсер
Остались в запасе
Италия
Северная Ирландия
12
Марко Карнесекки
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
20
Джорджо Скальвини
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
17
Давиде Фраттези
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
12
Конор Азар
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
3
Эоин Тоал
ЦЗ
4
Том Атчесон
ЦЗ
2
Patrick Kelly
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Брэд Лайонс
ЦП
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
12
Марко Карнесекки
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
20
Джорджо Скальвини
ЦЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
17
Давиде Фраттези
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
12
Конор Азар
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
3
Эоин Тоал
ЦЗ
4
Том Атчесон
ЦЗ
2
Patrick Kelly
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Брэд Лайонс
ЦП
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Италия - Северная Ирландия
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
12
3
Нарушения
11
8
Офсайды
2
0
Количество передач
503
308
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча Италия против Северной Ирландии, 1/2 отборочных к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия – Северная Ирландия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Оkko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»