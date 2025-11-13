Введите ваш ник на сайте
Словакия – Северная Ирландия: прогноз и ставки на матч 14 ноября 2025 с коэффициентом 1.72

13 ноября 2025 10:34
Словакия - Северная Ирландия
14 нояб. 2025, пятница 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа Словакии
Сделать ставку

14 ноября Словакия принимает Северную Ирландию в 9 туре Квалификации ЧМ. Хозяева идут вторыми с 9 очками после четырех матчей и уверенно чувствуют себя дома, где не проигрывают на протяжении семи встреч. Северная Ирландия располагается третьей с 6 очками и сохраняет шансы на борьбу за выход, оставаясь достаточно стабильной в атаке. Обе команды показывают прагматичный футбол, при котором цена ошибки крайне высока, а игра строится от компактности и дисциплины в обороне.

Словакия

Словакия уверенно удерживает вторую строчку, добыв три победы в четырех играх. В последнем туре команда обыграла Люксембург 2:0, добавив к серии надежных домашних матчей еще один сухой результат. В пяти последних встречах словаки забили 5 голов при всего 3 пропущенных, демонстрируя ровный баланс между атакой и защитой. Команда стабильно создает моменты, но делает акцент на контроле игры и минимизации рисков в обороне. Лучший бомбардир – Давид Ганцко, забивший 5 мячей в 27 играх.

Северная Ирландия

Северная Ирландия идет третьей с 6 очками и сохраняет рабочую форму. Команда проиграла Германии 0:1, но перед этим обыгрывала Люксембург и Словакию (2:0). Североирландцы регулярно забивают – 7 голов в 5 матчах, в среднем 1.40 мяча за игру. Однако оборона допускает ошибки: 5 пропущенных за тот же отрезок. Айзек Прайс остается главным исполнителем, забив 10 мячей в 23 встречах. Команда играет агрессивно, но часто уступает в контроле и в позиционной игре, что может стать проблемой против организованной Словакии.

Факты о командах

Словакия

  • 9 очков после 4 туров и 2 место
  • Не проигрывает в 7 домашних матчах подряд
  • 5 забитых и 3 пропущенных мяча в последних 5 встречах
  • В среднем 1.00 забитого и 0.60 пропущенного гола за матч

Северная Ирландия

  • 6 очков после 4 туров и 3 место
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • 7 забитых и 5 пропущенных мячей в последних 5 встречах
  • В среднем 1.40 забитого и 1.00 пропущенного гола за матч

Личные встречи
60% (3)
20% (1)
20% (1)
6
Забитых мячей
4
1.2
В среднем за матч
0.8
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Северная Ирландия
2 : 0
10.10.2025
Словакия
Лига наций. Путь на Евро-2020, Финал
Северная Ирландия
1 : 2
12.11.2020
Словакия
Товарищеские матчи. Сборные,
Словакия
0 : 0
04.06.2016
Северная Ирландия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Северная Ирландия
0 : 2
09.09.2009
Словакия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Словакия
2 : 1
06.09.2008
Северная Ирландия

Прогноз на матч

Игра обещает быть плотной и осторожной. Словакия сильнее структурно, уверенно играет дома и в текущем отборе пропускает крайне мало. Северная Ирландия опасна в отдельных эпизодах и способна создавать моменты, но чаще уступает в контроле мяча и допускает ошибки при позиционной обороне. Учитывая форму хозяев и их стабильность на своем поле, у Словакии есть преимущество в шансах на победу, хотя матч вряд ли получится результативным. Оптимально рассматривать варианты, связанные с голами хозяев и их успехом при минимальном преимуществе.

Рекомендованные ставки

  • Победа Словакии – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 2.5 гола – коэффициент 1.65

1.72
Победа Словакии
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Северная Ирландия Словакия
