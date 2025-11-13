14 ноября Словакия принимает Северную Ирландию в 9 туре Квалификации ЧМ. Хозяева идут вторыми с 9 очками после четырех матчей и уверенно чувствуют себя дома, где не проигрывают на протяжении семи встреч. Северная Ирландия располагается третьей с 6 очками и сохраняет шансы на борьбу за выход, оставаясь достаточно стабильной в атаке. Обе команды показывают прагматичный футбол, при котором цена ошибки крайне высока, а игра строится от компактности и дисциплины в обороне.

Словакия

Словакия уверенно удерживает вторую строчку, добыв три победы в четырех играх. В последнем туре команда обыграла Люксембург 2:0, добавив к серии надежных домашних матчей еще один сухой результат. В пяти последних встречах словаки забили 5 голов при всего 3 пропущенных, демонстрируя ровный баланс между атакой и защитой. Команда стабильно создает моменты, но делает акцент на контроле игры и минимизации рисков в обороне. Лучший бомбардир – Давид Ганцко, забивший 5 мячей в 27 играх.

Северная Ирландия

Северная Ирландия идет третьей с 6 очками и сохраняет рабочую форму. Команда проиграла Германии 0:1, но перед этим обыгрывала Люксембург и Словакию (2:0). Североирландцы регулярно забивают – 7 голов в 5 матчах, в среднем 1.40 мяча за игру. Однако оборона допускает ошибки: 5 пропущенных за тот же отрезок. Айзек Прайс остается главным исполнителем, забив 10 мячей в 23 встречах. Команда играет агрессивно, но часто уступает в контроле и в позиционной игре, что может стать проблемой против организованной Словакии.

Факты о командах

Словакия

9 очков после 4 туров и 2 место

Не проигрывает в 7 домашних матчах подряд

5 забитых и 3 пропущенных мяча в последних 5 встречах

В среднем 1.00 забитого и 0.60 пропущенного гола за матч

Северная Ирландия

6 очков после 4 туров и 3 место

Забивает в 10 из 12 последних матчей

7 забитых и 5 пропущенных мячей в последних 5 встречах

В среднем 1.40 забитого и 1.00 пропущенного гола за матч

Прогноз на матч

Игра обещает быть плотной и осторожной. Словакия сильнее структурно, уверенно играет дома и в текущем отборе пропускает крайне мало. Северная Ирландия опасна в отдельных эпизодах и способна создавать моменты, но чаще уступает в контроле мяча и допускает ошибки при позиционной обороне. Учитывая форму хозяев и их стабильность на своем поле, у Словакии есть преимущество в шансах на победу, хотя матч вряд ли получится результативным. Оптимально рассматривать варианты, связанные с голами хозяев и их успехом при минимальном преимуществе.

Рекомендованные ставки