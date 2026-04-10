10.04.2026, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
3-3-1-2-1
1
Дамен
34
Чавес
6
Гаувелеув
16
Зесигер
13
Яннулис
19
Фельхауэр
27
Вольф
22
Ридер
30
Каде
20
Клод-Морис
11
Грегоритч
4-1-1-4
1
Бауманн
5
Цоуфал
15
Кабак
21
Хайдари
4
Гранац
7
Авдуллаху
6
Премель
19
Лемперле
9
Крамарич
11
Аслани
29
Туре
6
Гаувелеув
17
Якич
17
Якич
6
Гаувелеув
27
Вольф
8
Реджбечай
8
Реджбечай
27
Вольф
20
Клод-Морис
36
Кемюр
36
Кемюр
20
Клод-Морис
30
Каде
11
Гарби
11
Гарби
30
Каде
11
Грегоритч
21
Рибейру
21
Рибейру
11
Грегоритч
21
Хайдари
13
Бернардо
13
Бернардо
21
Хайдари
5
Цоуфал
25
Акпогума
25
Акпогума
5
Цоуфал
9
Крамарич
22
Прасс
22
Прасс
9
Крамарич
19
Лемперле
10
Дамар
10
Дамар
19
Лемперле
Остались в запасе
Аугсбург
Хоффенхайм
25
Даниэль Клейн
ВР
3
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
39
Ученна Огунду
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
37
Лука Филипп
ВР
10
L. Duric (pen.)
ЦП
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
33
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
25
Даниэль Клейн
ВР
3
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
39
Ученна Огунду
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
10
L. Duric (pen.)
ЦП
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
33
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аугсбург
Точно не сыграют
Хоффенхайм
Точно не сыграют
Статистика матча Аугсбург - Хоффенхайм
5
3
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
6
18
Офсайды
2
1
Количество передач
273
547
Сейвы
2
4
Точность передач %
69
79
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.93
0.99
xGP (предотвращенные голы)
-0.66
-0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Хоффенхайма», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Хоффенхайм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»