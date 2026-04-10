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  • «Аугсбург» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

«Аугсбург» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

10 апреля, 20:20
Аугсбург
10.04.2026, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
11' А. Клод-Морис 14' М. Грегоритч
35' Р. Гранац 42' Б. Туре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
34
Артур Чавес
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
(К) ЦЗ
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
19
Робин Фельхауэр
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
30
Антон Каде
ЛВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
7
Леон Авдуллаху
ОП
6
Гриша Премель
ЦП
29
Базумана Туре
ЛФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аугсбург
25
Даниэль Клейн
ВР
3
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
17
Кристиян Якич
ОП
8
Эльвис Реджбечай
ЦП
36
Мерт Кемюр
АП
11
Исмаэль Гарби
АП
21
Родригу Рибейру
ЦФ
39
Ученна Огунду
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
10
L. Duric (pen.)
ЦП
10
Мухаммед Дамар
АП
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
33
Макс Мерстедт
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Дамен
34
Чавес
6
Гаувелеув
16
Зесигер
13
Яннулис
19
Фельхауэр
27
Вольф
22
Ридер
30
Каде
20
Клод-Морис
11
Грегоритч
4-1-1-4
1
Бауманн
5
Цоуфал
15
Кабак
21
Хайдари
4
Гранац
7
Авдуллаху
6
Премель
19
Лемперле
9
Крамарич
11
Аслани
29
Туре
6
Гаувелеув
17
Якич
17
Якич
6
Гаувелеув
27
Вольф
8
Реджбечай
8
Реджбечай
27
Вольф
20
Клод-Морис
36
Кемюр
36
Кемюр
20
Клод-Морис
30
Каде
11
Гарби
11
Гарби
30
Каде
11
Грегоритч
21
Рибейру
21
Рибейру
11
Грегоритч
21
Хайдари
13
Бернардо
13
Бернардо
21
Хайдари
5
Цоуфал
25
Акпогума
25
Акпогума
5
Цоуфал
9
Крамарич
22
Прасс
22
Прасс
9
Крамарич
19
Лемперле
10
Дамар
10
Дамар
19
Лемперле
Остались в запасе
Аугсбург
Хоффенхайм
25
Даниэль Клейн
ВР
3
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
39
Ученна Огунду
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
37
Лука Филипп
ВР
10
L. Duric (pen.)
ЦП
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
33
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
25
Даниэль Клейн
ВР
3
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
39
Ученна Огунду
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
10
L. Duric (pen.)
ЦП
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
33
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аугсбург
Точно не сыграют
Янник Кайтель
ЦП
Крислен Матсима
ЦЗ
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
Хоффенхайм
Точно не сыграют
Вутер Бюргер
ЦП
Валентен Жандре
ПЗ
Адам Гложек
ЦФ
Коки Мачида
ЦЗ
Статистика матча Аугсбург - Хоффенхайм
5
3
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
6
18
Офсайды
2
1
Количество передач
273
547
Сейвы
2
4
Точность передач %
69
79
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.93
0.99
xGP (предотвращенные голы)
-0.66
-0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Хоффенхайма», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Хоффенхайм»

«Аугсбург» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Аугсбург
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