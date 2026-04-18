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  • «Хоффенхайм» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Хоффенхайм» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 15:20
Хоффенхайм
18.04.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
42' А. Крамарич (П) 90+8' А. Крамарич (П)
87' С. Гирасси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
13
Поль Бернардони
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
11
Фисник Аслани
ЦП
7
Леон Авдуллаху
ЦП
18
Ваутер Бургер
ЦП
29
Базумана Туре
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
6
Гриша Премель
ЦП
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
10
Юлиан Брандт
АП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
41
Матис Альберт
ЦФ
4-5-1
1
Бауманн
13
Бернардони
21
Хайдари
15
Кабак
5
Цоуфал
7
Авдуллаху
18
Бургер
29
Туре
9
Крамарич
11
Аслани
19
Лемперле
3-2-2-1-2
1
Кобель
25
Зюле
3
Антон
15
Шлоттербек
26
Рюэрсон
8
Свенссон
9
Забитцер
17
Чуквуэмека
7
Беллингем
21
Силва
14
Байер
Бюргер
6
Премель
6
Премель
Бюргер
25
Зюле
21
Бенсебаини
21
Бенсебаини
25
Зюле
8
Свенссон
10
Брандт
10
Брандт
8
Свенссон
9
Забитцер
40
Инасио
40
Инасио
9
Забитцер
21
Силва
9
Гирасси
9
Гирасси
21
Силва
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия Д
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
41
Матис Альберт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
41
Матис Альберт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Нико Ковач
Хоффенхайм
Точно не сыграют
Валентен Жандре
ПЗ
Адам Гложек
ЦФ
Коки Мачида
ЦЗ
Боруссия Д
Точно не сыграют
Эмре Джан
ОП
Феликс Нмеча
АП
Карим Адейеми
ЛВ
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Д
3
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
11
Офсайды
6
3
Количество передач
381
436
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.25
0.7
xGP (предотвращенные голы)
0.8
0.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Боруссия» Дортмунд, 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Боруссия» Дортмунд

«Хоффенхайм» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Хоффенхайм
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