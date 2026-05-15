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«Боруссия» М – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.72

15 мая 2026 9:08
Боруссия М - Хоффенхайм
16 мая 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 34 тур
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1.72
Победа «Хоффенхайма»
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Шестнадцатого мая 2026 года в 16:30 по Москве состоится поединок заключительного тура чемпионата Германии в сезоне 2025/2026. Претендующий на путевку в ЛЧ «Хоффенхайм» отправится в гости к гладбахской «Боруссии», которой давно ничего не нужно.

«Боруссия М»

Ойген Полански, возглавивший «Боруссию» что называется по ходу пьесы не стал «спасителем отечества» – «жеребцы» откровенно провалили сезон, выступив значительно ниже ожиданий. К Гладбаха совсем не слабенький состав, но команда финиширует на 13-й строчке и не претендует на место в еврокубках. «Боруссию» ожидает «летняя перезагрузка».

Последние три игры:

  • Аугсбург – Боруссия М 3:1
  • Боруссия М – Боруссия Дортмунд 1:0
  • Вольфсбург – Боруссия М 0:0

«Хоффенхайм»

«Хоффе» по-прежнему может оказаться в Лиге чемпионов, но для этого необходимо побеждать в Гладбахе и рассчитывать на осечку «Штутгарта» в гостевой игре с «Айнтрахтом» из Франкфурта. К слову, совсем не безнадежный сценарий развития событий.

Последние три игры:

  • Хоффенхайм – Вердер 1:0
  • Хоффенхайм – Штутгарт 3:3
  • Гамбург – Хоффенхайм 1:2

Очные встречи

  • Хоффенхайм – Боруссия М 5:1
  • Боруссия М – Хоффенхайм 4:4
  • Хоффенхайм – Боруссия М 1:2

Прогноз на матч «Боруссия М» – «Хоффенхайм»

У «жеребцов» аж одна победа в 8 турах и единственная мотивация – последний домашний матч сезона. Впрочем, «Хоффе» выглядит куда более заряженным коллективом и обязан брать максимум в игре с откровенно хромающим соперником.

Прогноз: победа «Хоффенхайма», кеф – 1,72. Прогноз на счет – 1:2.

1.72
Победа «Хоффенхайма»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Боруссия М
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