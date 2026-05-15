Шестнадцатого мая 2026 года в 16:30 по Москве состоится поединок заключительного тура чемпионата Германии в сезоне 2025/2026. Претендующий на путевку в ЛЧ «Хоффенхайм» отправится в гости к гладбахской «Боруссии», которой давно ничего не нужно.
«Боруссия М»
Ойген Полански, возглавивший «Боруссию» что называется по ходу пьесы не стал «спасителем отечества» – «жеребцы» откровенно провалили сезон, выступив значительно ниже ожиданий. К Гладбаха совсем не слабенький состав, но команда финиширует на 13-й строчке и не претендует на место в еврокубках. «Боруссию» ожидает «летняя перезагрузка».
Последние три игры:
- Аугсбург – Боруссия М 3:1
- Боруссия М – Боруссия Дортмунд 1:0
- Вольфсбург – Боруссия М 0:0
«Хоффенхайм»
«Хоффе» по-прежнему может оказаться в Лиге чемпионов, но для этого необходимо побеждать в Гладбахе и рассчитывать на осечку «Штутгарта» в гостевой игре с «Айнтрахтом» из Франкфурта. К слову, совсем не безнадежный сценарий развития событий.
Последние три игры:
- Хоффенхайм – Вердер 1:0
- Хоффенхайм – Штутгарт 3:3
- Гамбург – Хоффенхайм 1:2
Очные встречи
- Хоффенхайм – Боруссия М 5:1
- Боруссия М – Хоффенхайм 4:4
- Хоффенхайм – Боруссия М 1:2
Прогноз на матч «Боруссия М» – «Хоффенхайм»
У «жеребцов» аж одна победа в 8 турах и единственная мотивация – последний домашний матч сезона. Впрочем, «Хоффе» выглядит куда более заряженным коллективом и обязан брать максимум в игре с откровенно хромающим соперником.
Прогноз: победа «Хоффенхайма», кеф – 1,72. Прогноз на счет – 1:2.