25.04.2026, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Гамбург
Гамбург
3-4-1-2
1
Фернандес
23
Торунарига
17
Омари
25
Микельбренси
33
Капалдо
11
Гренбек
21
Ремберг
20
Виейра
11
Кенигсдорффер
19
Глатцель
18
Джатта
4-1-1-4
1
Бауманн
34
Цоуфал
21
Хайдари
2
Гранац
5
Кабак
7
Авдуллаху
18
Бюргер
11
Аслани
27
Крамарич
19
Лемперле
17
Туре
18
Джатта
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
18
Джатта
25
Микельбренси
6
Локонга
6
Локонга
25
Микельбренси
17
Омари
9
Филипп
9
Филипп
17
Омари
19
Глатцель
19
19
19
Глатцель
11
Гренбек
42
Даунс
42
Даунс
11
Гренбек
2
Гранац
13
Бернардо
13
Бернардо
2
Гранац
27
Крамарич
22
Прасс
22
Прасс
27
Крамарич
11
Аслани
21
Премель
21
Премель
11
Аслани
17
Туре
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
17
Туре
19
Лемперле
9
Мерстедт
9
Мерстедт
19
Лемперле
Остались в запасе
Гамбург
Хоффенхайм
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
Главный тренер
Мерлин Польцин
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Кристиан Илцер
Гамбург
Точно не сыграют
Хоффенхайм
Точно не сыграют
Статистика матча Гамбург - Хоффенхайм
2
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
9
Нарушения
11
18
Офсайды
1
1
Количество передач
317
435
Сейвы
4
3
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.45
xGP (предотвращенные голы)
-0.05
-0.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Гамбург» против «Хоффенхайма», 31-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гамбург» – «Хоффенхайм»
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Источник: «Бомбардир»