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  • «Гамбург» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Гамбург» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 18:20
Гамбург
25.04.2026, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Хоффенхайм
34' Р. Глатцель (П)
18' Ф. Аслани 45' Т. Лемперле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
23
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
33
Николас Капалдо
(К) ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
7
Леон Авдуллаху
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
17
Базумана Туре
ЛФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Гамбург
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
9
Райан Филипп
ЦП
19
Otto Stange
ЦФ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
21
Гриша Премель
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
3-4-1-2
1
Фернандес
23
Торунарига
17
Омари
25
Микельбренси
33
Капалдо
11
Гренбек
21
Ремберг
20
Виейра
11
Кенигсдорффер
19
Глатцель
18
Джатта
4-1-1-4
1
Бауманн
34
Цоуфал
21
Хайдари
2
Гранац
5
Кабак
7
Авдуллаху
18
Бюргер
11
Аслани
27
Крамарич
19
Лемперле
17
Туре
18
Джатта
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
18
Джатта
25
Микельбренси
6
Локонга
6
Локонга
25
Микельбренси
17
Омари
9
Филипп
9
Филипп
17
Омари
19
Глатцель
19
19
19
Глатцель
11
Гренбек
42
Даунс
42
Даунс
11
Гренбек
2
Гранац
13
Бернардо
13
Бернардо
2
Гранац
27
Крамарич
22
Прасс
22
Прасс
27
Крамарич
11
Аслани
21
Премель
21
Премель
11
Аслани
17
Туре
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
17
Туре
19
Лемперле
9
Мерстедт
9
Мерстедт
19
Лемперле
Остались в запасе
Гамбург
Хоффенхайм
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
Главный тренер
Мерлин Польцин
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
43
Shafiq Nandja
ЦЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
20
Мухаммед Дамар
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Кристиан Илцер
Гамбург
Точно не сыграют
Миро Мухайм
ЛЗ
Лука Вушкович
ЦЗ
Жан-Люк Домпе
ЛВ
Филип Отеле
ЛВ
Юссуф Поульсен
ЦФ
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
Хоффенхайм
Точно не сыграют
Валентен Жандре
ПЗ
Коки Мачида
ЦЗ
Статистика матча Гамбург - Хоффенхайм
2
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
9
Нарушения
11
18
Офсайды
1
1
Количество передач
317
435
Сейвы
4
3
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.45
xGP (предотвращенные голы)
-0.05
-0.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Гамбург» против «Хоффенхайма», 31-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гамбург» – «Хоффенхайм»

«Гамбург» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Гамбург
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