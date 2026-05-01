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«Хоффенхайм» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.58

01 мая 2026 8:38
Хоффенхайм - Штутгарт
02 мая 2026, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 32 тур
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1.58
Обе забьют — да
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2 мая на стадионе «ПреЗеро Арена» в Зинсхайме состоится матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» примет «Штутгарт». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение в борьбе за место в Лиге чемпионов. Команды имеют по 57 очков и занимают соседние строчки в таблице.

«Хоффенхайм»

«Сине-белые» подходят к матчу после гостевой победы над «Гамбургом» (2:1) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в четырeх последних матчах и демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Андрей Крамарич с 13 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром. Однако оборона оставляет желать лучшего – 11 пропущенных мячей за тот же отрезок, команда пропускает в 10 последних матчах.

«Штутгарт»

Швабы подходят к матчу после домашней ничьей с «Вердером» (1:1) и выхода в финал Кубка Германии. Команда стабильно забивает в трeх последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Дениз Ундав с 24 голами в 42 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. «Штутгарт» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Хоффенхайма» и забивает в 11 из 13 последних очных встреч.

Факты о командах

«Хоффенхайм»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 4 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 9 последних матчах Бундеслиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Играет вничью в 3 последних очных матчах

«Штутгарт»

  • Забивает в 3 последних матчах Бундеслиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Хоффенхайма»
  • Забивает в 11 из 13 последних очных матчей против «Хоффенхайма»
  • Вышел в финал Кубка Германии

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Штутгарт»

Встреча двух команд с отличной результативностью и проблемами в обороне обещает быть насыщенной голами. «Хоффенхайм» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует отличную атакующую форму. «Штутгарт» находится на эмоциональном подъeме после выхода в финал Кубка Германии и традиционно удачно играет против «Хоффенхайма». Ожидаем результативный футбол с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.58
  • Тотал матча больше 3

1.58
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Штутгарт Хоффенхайм
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