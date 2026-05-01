2 мая на стадионе «ПреЗеро Арена» в Зинсхайме состоится матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» примет «Штутгарт». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение в борьбе за место в Лиге чемпионов. Команды имеют по 57 очков и занимают соседние строчки в таблице.
«Хоффенхайм»
«Сине-белые» подходят к матчу после гостевой победы над «Гамбургом» (2:1) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в четырeх последних матчах и демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Андрей Крамарич с 13 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром. Однако оборона оставляет желать лучшего – 11 пропущенных мячей за тот же отрезок, команда пропускает в 10 последних матчах.
«Штутгарт»
Швабы подходят к матчу после домашней ничьей с «Вердером» (1:1) и выхода в финал Кубка Германии. Команда стабильно забивает в трeх последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Дениз Ундав с 24 голами в 42 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. «Штутгарт» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Хоффенхайма» и забивает в 11 из 13 последних очных встреч.
Факты о командах
«Хоффенхайм»
- Не проигрывает в 3 последних матчах Бундеслиги
- Забивает в 4 последних матчах Бундеслиги
- Пропускает в 9 последних матчах Бундеслиги
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
- Играет вничью в 3 последних очных матчах
«Штутгарт»
- Забивает в 3 последних матчах Бундеслиги
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Хоффенхайма»
- Забивает в 11 из 13 последних очных матчей против «Хоффенхайма»
- Вышел в финал Кубка Германии
Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Штутгарт»
Встреча двух команд с отличной результативностью и проблемами в обороне обещает быть насыщенной голами. «Хоффенхайм» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует отличную атакующую форму. «Штутгарт» находится на эмоциональном подъeме после выхода в финал Кубка Германии и традиционно удачно играет против «Хоффенхайма». Ожидаем результативный футбол с обменом голами.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.58
- Тотал матча больше 3