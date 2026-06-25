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  • Кюрасао – Кот-д'Ивуар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026

Кюрасао – Кот-д'Ивуар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026

25 июня, 21:50
Кюрасао
25.06.2026, четверг, 23:00
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
0 : 2
Завершен
Кот-д'Ивуар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кюрасао
1
Элой Ром
ВР
18
Армандо Обиспо
ЦЗ
24
Деверон Фонвилле
ЦЗ
20
Джошуа Бренет
ПЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
5
Шерел Флоранус
ПЗ
8
Ливано Комененсия
ПЗ
10
Леандро Бакуна
(К) ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
21
Тахит Чон
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
8
Франк Кессье
(К) ЦП
15
Амад Диалло
ПВ
9
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
10
Ян Диоманде
ЦФ
26
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Кюрасао
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
16
Джирл Маргарита
ЛАЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
4
Рошон ван Эйма
ЦЗ
11
Жереми Антонисс
ЛВ
6
Годфрид Ремерато
ОП
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
13
Тайриз Нослин
ПП
19
Джерване Кастанер
ЦФ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
14
Кенжи Горре
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
Кот-д'Ивуар
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
3
Конан
ЛЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
10
Симон Адингра
ЛВ
6
Секо Фофана
ЦП
4
Кристи Инao Улаи
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
24
Базумана Туре
ЛФ
12
Элье Ваи
ЦФ
14
Умар Диаките
ЦФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Ром
3
Гаари
18
Обиспо
24
Фонвилле
5
Флоранус
8
Комененсия
10
Бакуна
7
Бакуна
21
Чон
9
Локадия
4-1-1-1-3
1
Фофана
17
Дуэ
7
Коссуну
2
Дьоманде
13
Опери
18
Сангаре
8
Кессье
15
Диалло
26
Пепе
10
Диоманде
9
Бонни
20
Бренет
2
Самбо
2
Самбо
20
Бренет
24
Фонвилле
13
Нослин
13
Нослин
24
Фонвилле
8
Комененсия
11
Антонисс
11
Антонисс
8
Комененсия
3
Гаари
19
Кастанер
19
Кастанер
3
Гаари
9
Локадия
17
Кувас
17
Кувас
9
Локадия
15
Диалло
4
Улаи
4
Улаи
15
Диалло
8
Кессье
4
Сери
4
Сери
8
Кессье
10
Диоманде
24
Туре
24
Туре
10
Диоманде
26
Пепе
12
Ваи
12
Ваи
26
Пепе
9
Бонни
14
Диаките
14
Диаките
9
Бонни
Остались в запасе
Кюрасао
Кот-д'Ивуар
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
16
Джирл Маргарита
ЛАЗ
4
Рошон ван Эйма
ЦЗ
6
Годфрид Ремерато
ОП
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
14
Кенжи Горре
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
3
Конан
ЛЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
10
Симон Адингра
ЛВ
22
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
16
Джирл Маргарита
ЛАЗ
4
Рошон ван Эйма
ЦЗ
6
Годфрид Ремерато
ОП
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
14
Кенжи Горре
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
Остались в запасе
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
3
Конан
ЛЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
10
Симон Адингра
ЛВ
22
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Кюрасао - Кот-д'Ивуар
2
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
6
Офсайды
2
1
Количество передач
355
624
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.31
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06

Смотреть прямую трансляцию Кюрасао против Кот-д'Ивуара, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кюрасао – Кот-д'Ивуар

Кюрасао – Кот-д'Ивуар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Кот-д'Ивуар Кюрасао
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