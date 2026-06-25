Составы команд
Кюрасао
Кюрасао
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
16
Джирл Маргарита
ЛАЗ
2
Шуранди Самбо
ЦЗ
4
Рошон ван Эйма
ЦЗ
11
Жереми Антонисс
ЛВ
6
Годфрид Ремерато
ОП
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
13
Тайриз Нослин
ПП
19
Джерване Кастанер
ЦФ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
14
Кенжи Горре
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
3-2-2-1-1
1
Ром
3
Гаари
18
Обиспо
24
Фонвилле
5
Флоранус
8
Комененсия
10
Бакуна
7
Бакуна
21
Чон
9
Локадия
4-1-1-1-3
1
Фофана
17
Дуэ
7
Коссуну
2
Дьоманде
13
Опери
18
Сангаре
8
Кессье
15
Диалло
26
Пепе
10
Диоманде
9
Бонни
20
Бренет
2
Самбо
2
Самбо
20
Бренет
24
Фонвилле
13
Нослин
13
Нослин
24
Фонвилле
8
Комененсия
11
Антонисс
11
Антонисс
8
Комененсия
3
Гаари
19
Кастанер
19
Кастанер
3
Гаари
9
Локадия
17
Кувас
17
Кувас
9
Локадия
15
Диалло
4
Улаи
4
Улаи
15
Диалло
8
Кессье
4
Сери
4
Сери
8
Кессье
10
Диоманде
24
Туре
24
Туре
10
Диоманде
26
Пепе
12
Ваи
12
Ваи
26
Пепе
9
Бонни
14
Диаките
14
Диаките
9
Бонни
Остались в запасе
Кюрасао
Кот-д'Ивуар
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
16
Джирл Маргарита
ЛАЗ
4
Рошон ван Эйма
ЦЗ
6
Годфрид Ремерато
ОП
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
14
Кенжи Горре
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
3
Конан
ЛЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
10
Симон Адингра
ЛВ
22
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Остались в запасе
26
Тревор Дорнбюс
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Ар'жани Марта
ЛЗ
16
Джирл Маргарита
ЛАЗ
4
Рошон ван Эйма
ЦЗ
6
Годфрид Ремерато
ОП
22
Кевин Фелида
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
14
Кенжи Горре
ЦФ
12
Сонтье Хансен
РФ
Остались в запасе
23
Альбан Лафон
ВР
16
Мохамед Коне
ВР
3
Конан
ЛЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
10
Симон Адингра
ЛВ
22
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Статистика матча Кюрасао - Кот-д'Ивуар
2
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
6
Офсайды
2
1
Количество передач
355
624
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.31
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06
Смотреть прямую трансляцию Кюрасао против Кот-д'Ивуара, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кюрасао – Кот-д'Ивуар
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Источник: «Бомбардир»