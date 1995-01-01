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    Состав сборной Кота-Д'ивуара по футболу

    Сайт http://www.fif-ci.com/
    Тренер Патрис Бомелль
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    23 Сангаре Бадра Али Нет клуба Кот-д'Ивуар Вра 36 4 0 0 0 0
    19 Дели Симон Адана Демирспор Адана Демирспор Кот-д'Ивуар Защ 31 4 0 0 2 0
    Конан Аль-Наср Аль-Наср Кот-д'Ивуар Защ 27 4 0 0 0 0
    17 Орье Серж Ноттингем Форест Ноттингем Форест Кот-д'Ивуар Защ 30 3 0 1 1 0
    21 Байи Эрик Марсель Марсель Кот-д'Ивуар Защ 28 3 0 0 1 0
    5 Канон Вилфрид АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг Кот-д'Ивуар Защ 29 1 0 0 0 0
    Коссуну Одилон Байер Байер Кот-д'Ивуар Защ 22 1 0 0 0 0
    6 Сери Жан Мишель Халл Сити Халл Сити Кот-д'Ивуар Пол 31 4 0 0 0 0
    11 Кессье Франк Барселона Барселона Кот-д'Ивуар Пол 26 4 1 1 0 0
    Сангаре Ибраим ПСВ ПСВ Кот-д'Ивуар Пол 25 4 1 1 1 0
    15 Градель Макс Сивасспор Сивасспор Кот-д'Ивуар Франция Пол 35 3 1 0 0 0
    20 Ди Серей Арау Арау Кот-д'Ивуар Пол 38 2 0 0 0 0
    Майга Хабиб Метц Метц Кот-д'Ивуар Пол 27 2 0 1 1 0
    Аллер Себастьян Боруссия Боруссия Кот-д'Ивуар Франция Нап 28 4 2 1 0 0
    9 Заа Вилфрид Кристал Пэлас Кристал Пэлас Кот-д'Ивуар Англия Нап 30 3 0 1 1 0
    2 Пепе Николя Ницца Ницца Кот-д'Ивуар Франция Нап 27 3 2 1 0 0
    Корне Максвел Вест Хэм Вест Хэм Кот-д'Ивуар Франция Нап 26 2 0 0 0 0
    Бога Жереми Аталанта Аталанта Кот-д'Ивуар Франция Нап 26 1 0 0 0 0
    Куаме Кристиан Фиорентина Фиорентина Кот-д'Ивуар Нап 25 1 0 0 0 0
    10 Куасси Жан-Эврард Трабзонспор Трабзонспор Кот-д'Ивуар Нап 28 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 6, нападающих: 7
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