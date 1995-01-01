Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|23
|Сангаре Бадра Али
|Нет клуба
|Вра
|36
|4
|0
|0
|0
|0
|19
|Дели Симон
|Адана Демирспор
|Защ
|31
|4
|0
|0
|2
|0
|Конан
|Аль-Наср
|Защ
|27
|4
|0
|0
|0
|0
|17
|Орье Серж
|Ноттингем Форест
|Защ
|30
|3
|0
|1
|1
|0
|21
|Байи Эрик
|Марсель
|Защ
|28
|3
|0
|0
|1
|0
|5
|Канон Вилфрид
|АДО Ден Хааг
|Защ
|29
|1
|0
|0
|0
|0
|Коссуну Одилон
|Байер
|Защ
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|6
|Сери Жан Мишель
|Халл Сити
|Пол
|31
|4
|0
|0
|0
|0
|11
|Кессье Франк
|Барселона
|Пол
|26
|4
|1
|1
|0
|0
|Сангаре Ибраим
|ПСВ
|Пол
|25
|4
|1
|1
|1
|0
|15
|Градель Макс
|Сивасспор
|Пол
|35
|3
|1
|0
|0
|0
|20
|Ди Серей
|Арау
|Пол
|38
|2
|0
|0
|0
|0
|Майга Хабиб
|Метц
|Пол
|27
|2
|0
|1
|1
|0
|Аллер Себастьян
|Боруссия
|Нап
|28
|4
|2
|1
|0
|0
|9
|Заа Вилфрид
|Кристал Пэлас
|Нап
|30
|3
|0
|1
|1
|0
|2
|Пепе Николя
|Ницца
|Нап
|27
|3
|2
|1
|0
|0
|Корне Максвел
|Вест Хэм
|Нап
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|Бога Жереми
|Аталанта
|Нап
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|Куаме Кристиан
|Фиорентина
|Нап
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|10
|Куасси Жан-Эврард
|Трабзонспор
|Нап
|28
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 6, нападающих: 7