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Товарищеские матчи. Сборные
Команды
Кот-д'Ивуар
Состав
Сборная Кот-д’Ивуара – состав команды
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fif-ci.com/
Тренер:
Эмерса Фаэ
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
1
Фофана Я.
Ризеспор
Вра
26
€ 5 млн
3
Конан
Вулверхэмптон
Защ
30
€ 3 млн
7
Коссуну О.
Аталанта
Защ
25
€ 15 млн
20
Агбаду Э.
Бешикташ
Защ
29
€ 16 млн
17
Дуэ Г.
Страсбур
Защ
23
-
18
Сангаре И.
Ноттингем Форест
Пол
28
€ 20 млн
8
Кессье Ф.
Аталанта
Пол
29
€ 12 млн
26
Улаи К.
Фиорентина
Пол
20
€ 23 млн
19
Пепе Н.
Вильярреал
Нап
31
€ 6 млн
11
Диоманде Я.
Реал
Нап
19
-
9
Бонни А.
Интер
Нап
22
€ 35 млн
16
Коне М.
Шарлеруа
Вра
24
€ 2 млн
23
Лафон А.
Амед
Вра
27
€ 3 млн
13
Опери К.
Истанбул Башакшехир
Защ
29
€ 4 млн
2
Дьоманде У.
Ноттингем Форест
Защ
22
€ 42 млн
21
Н'Дика Э.
Рома
Защ
27
€ 35 млн
5
Синго У.
Галатасарай
Защ
25
€ 23 млн
4
Сери Ж.
Марибор
Пол
35
€ 0.1 млн
6
Фофана С.
Порту
Пол
31
€ 8 млн
25
Гуягон П.
Аль-Таавун
Пол
25
€ 5 млн
10
Адингра С.
Монако
Нап
24
€ 22 млн
15
Диалло А.
Манчестер Юнайтед
Нап
24
€ 45 млн
24
Туре Б.
Ньюкасл
Нап
20
€ 40 млн
14
Диаките У.
Серкль Брюгге
Нап
22
€ 5 млн
12
Ваи Э.
Ницца
Нап
23
€ 18 млн
22
Гессан Э.
Кристал Пэлас
Нап
25
€ 25 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 6, нападающих: 9
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