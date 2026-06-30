30.06.2026, вторник, 20:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
Чемпионат мира, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуар
Норвегия
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Сондре Лангас
ЦЗ
24
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
7
Фредрик Эушнес
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
22
Оскар Бобб
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-1-2-3
1
Фофана
3
Конан
7
Коссуну
20
Агбаду
17
Дуэ
18
Сангаре
8
Кессье
4
Улаи
9
Бонни
10
Диоманде
26
Пепе
4-2-2-2
1
Нюланд
16
Хольмгрен-Педерсен
3
Айер
17
Хеггем
5
Вольфе
8
Берге
6
Берг
10
Эдегор
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
4
Улаи
15
Диалло
15
Диалло
4
Улаи
3
Конан
24
Туре
24
Туре
3
Конан
26
Пепе
14
Диаките
14
Диаките
26
Пепе
9
Бонни
12
Ваи
12
Ваи
9
Бонни
10
Диоманде
22
Гессан
22
Гессан
10
Диоманде
16
Хольмгрен-Педерсен
7
Эушнес
7
Эушнес
16
Хольмгрен-Педерсен
20
Нуса
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
20
Нуса
7
Серлот
22
Бобб
22
Бобб
7
Серлот
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Норвегия
16
Мохамед Коне
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
10
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Сондре Лангас
ЦЗ
24
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
16
Мохамед Коне
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
10
Симон Адингра
ЛВ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Сондре Лангас
ЦЗ
24
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Норвегия
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
14
3
Нарушения
6
7
Офсайды
2
2
Количество передач
401
473
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.36
2.02
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44
Смотреть прямую трансляцию Кот-д'Ивуар против Норвегии, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кот-д'Ивуар – Норвегия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»