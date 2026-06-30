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  • Кот-д'Ивуар – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июня 2026

Кот-д'Ивуар – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июня 2026

30 июня, 18:50
Кот-д'Ивуар
30.06.2026, вторник, 20:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Норвегия
74' А. Диалло
39' А. Нуса 86' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Яхья Фофана
ВР
3
Конан
ЛЗ
7
Одилон Коссуну
ЦЗ
20
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
18
Ибраим Сангаре
ОП
8
Франк Кессье
ЦП
4
Кристи Инao Улаи
ЦП
26
Николя Пепе
ЦФ
10
Ян Диоманде
ЦФ
9
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
6
Патрик Берг
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Кот-д'Ивуар
16
Мохамед Коне
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
10
Симон Адингра
ЛВ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
15
Амад Диалло
ПВ
24
Базумана Туре
ЛФ
14
Умар Диаките
ЦФ
12
Элье Ваи
ЦФ
22
Эванн Гессан
ЦФ
Норвегия
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Сондре Лангас
ЦЗ
24
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
7
Фредрик Эушнес
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
22
Оскар Бобб
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-1-2-3
1
Фофана
3
Конан
7
Коссуну
20
Агбаду
17
Дуэ
18
Сангаре
8
Кессье
4
Улаи
9
Бонни
10
Диоманде
26
Пепе
4-2-2-2
1
Нюланд
16
Хольмгрен-Педерсен
3
Айер
17
Хеггем
5
Вольфе
8
Берге
6
Берг
10
Эдегор
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
4
Улаи
15
Диалло
15
Диалло
4
Улаи
3
Конан
24
Туре
24
Туре
3
Конан
26
Пепе
14
Диаките
14
Диаките
26
Пепе
9
Бонни
12
Ваи
12
Ваи
9
Бонни
10
Диоманде
22
Гессан
22
Гессан
10
Диоманде
16
Хольмгрен-Педерсен
7
Эушнес
7
Эушнес
16
Хольмгрен-Педерсен
20
Нуса
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
20
Нуса
7
Серлот
22
Бобб
22
Бобб
7
Серлот
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Норвегия
16
Мохамед Коне
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
10
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Сондре Лангас
ЦЗ
24
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
16
Мохамед Коне
ВР
23
Альбан Лафон
ВР
13
Кристофер Опери
ЛЗ
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
21
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Уилфрид Синго
ПЗ
4
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Секо Фофана
ЦП
25
Парфе Гуягон
АП
10
Симон Адингра
ЛВ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Сондре Лангас
ЦЗ
24
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Тело Осгор
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Норвегия
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
14
3
Нарушения
6
7
Офсайды
2
2
Количество передач
401
473
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.36
2.02
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44

Смотреть прямую трансляцию Кот-д'Ивуар против Норвегии, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кот-д'Ивуар – Норвегия

Кот-д'Ивуар – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Норвегия Кот-д'Ивуар
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