Marca: Бэйл покинет «Реал» летом

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл будет продан ближайшим летом. Руководство «королевского клуба» окончательно определилось в этом вопросе.

Валлиец в текущем сезоне не является твердым игроком стартового состава, часто находясь в лазарете. В клубе недовольны сложившейся ситуацией: с 2013 года Бэйл получил 25 травм, из-за чего пропустил 78 матчей.

В 2013 году «Реал» заплатил за переход Бэйла из «Тоттенхэма» 100 миллионов евро. Его действующий контракт с мадридцами рассчитан до середины 2022 года.