Билич: «Арбелоа – идеальный выбор, но это игрок, а не тренер»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич поделился своим мнением о новичке команды Альваро Арбелоа.

«Он был в «Ливерпуле», так что АПЛ знает. Он провел десять лет в «Реале» и выиграл все. Мы искали усиление на эту позицию – хотя бы временное – а он был доступен. Попросту говоря, это был идеальный выбор в нашей ситуации.

Как и все, мы видели много матчей «Реала». Арбелоа – большой профессионал, игрок солидного опыта, и я уверен, что он очень нам поможет.

Но не заблуждайтесь: он приходит как футболист, а не как наставник или тренер», – сказал Билич.