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    Арбелоа: «В трех матчах Примеры у «Реала» столько же красных карточек, сколько у «Барселоны» за два сезона»

    Экс-защитник «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал большое количество удалений в составе мадридского клуба на старте нынешнего сезона.

    Напомним, в трех первых матчах Примеры красные карточки заработали защитники сливочных Серхио Рамос и Марсело.

    «Я думаю, Флорентино Перес хорошо отозвался о судействе на днях, заявив, что арбитры стали работать намного лучше. И болельщики с этим согласятся.

    Тем не менее больно видеть, что в трех играх матчах Примеры у «Реала» столько же удалений, сколько у «Барселоны» за последние два года. Есть данные и цифры, которые говорят сами за себя», – сказал Арбелоа.

    Источник: Marca

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    11.09.2017 16:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -186

      Protosser 12 сентября 2017, 12:56

      Да, говорят о том, что вы грубые ушлепки + симулянт.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 сентября 2017, 19:45

      Один рамос и пепе бывший... спят пропускают голы нет чтобы исправит сбивать начинают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +149

      Sarco999 11 сентября 2017, 18:45

      Я не смотрю чемпионат Испании , но может в том что у Барселону меньше КК было , это говорит о том что у Каталонцев дисциплина лучше ? А Реала хуже

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 11 сентября 2017, 18:05

      это точно

      0
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 11 сентября 2017, 17:17

      Кто и может жаловаться на судейство так это все клубы чемпионата Испании, ну не как ни Барса с Реалом.

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 11 сентября 2017, 17:09

      2 красные карточки!!! И это с учетом что Пепе уже не в Реале...

      1
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      ...
      Рейтинг: +160

      Игорь В > Jenea83 11 сентября 2017, 17:24

      Согласен!! Пепе хам редкий

      1
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      Рейтинг: +160

      Игорь В > Игорь В 11 сентября 2017, 17:24

      Но, игрок хороший

      1
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      Рейтинг: +160

      Игорь В > Игорь В 11 сентября 2017, 17:25

      Функционал у него запредельный

      1
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      Рейтинг: +160

      Игорь В > Игорь В 11 сентября 2017, 17:26

      Зацепило. Щас на ютуб загляну

      0
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