Арбелоа: «В трех матчах Примеры у «Реала» столько же красных карточек, сколько у «Барселоны» за два сезона»

Экс-защитник «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал большое количество удалений в составе мадридского клуба на старте нынешнего сезона.

Напомним, в трех первых матчах Примеры красные карточки заработали защитники сливочных Серхио Рамос и Марсело.

«Я думаю, Флорентино Перес хорошо отозвался о судействе на днях, заявив, что арбитры стали работать намного лучше. И болельщики с этим согласятся.

Тем не менее больно видеть, что в трех играх матчах Примеры у «Реала» столько же удалений, сколько у «Барселоны» за последние два года. Есть данные и цифры, которые говорят сами за себя», – сказал Арбелоа.