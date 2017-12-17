Арбелоа – Хави: «Реал» – чемпион мира еще на один год. Все в порядке, или беспорядке. Уже и не знаю»

Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа ответил экс-хавбеку «Барселоны» Хави, ныне выступающему за «Аль-Садд», который заявил, что мадридцы выиграли клубный чемпионат мира, продемонстрировав беспорядочный футбол.

В финале турнира «Реал» победил «Аль-Айн» из Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 4:1.

«Чемпионы мира еще на один год. Все в порядке, или в беспорядке, я теперь даже не знаю», – написал Арбелоа в твиттере.

Арбелоа является воспитанником «Реала». За первую команду мадридцев он выступал на протяжении семи лет. Хави – рекордсмен «Барселоны» по числу проведенных матчей.