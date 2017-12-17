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    Арбелоа – Хави: «Реал» – чемпион мира еще на один год. Все в порядке, или беспорядке. Уже и не знаю»

    Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа ответил экс-хавбеку «Барселоны» Хави, ныне выступающему за «Аль-Садд», который заявил, что мадридцы выиграли клубный чемпионат мира, продемонстрировав беспорядочный футбол.

    В финале турнира «Реал» победил «Аль-Айн» из Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 4:1.

    «Чемпионы мира еще на один год. Все в порядке, или в беспорядке, я теперь даже не знаю», – написал Арбелоа в твиттере.

    Арбелоа является воспитанником «Реала». За первую команду мадридцев он выступал на протяжении семи лет. Хави – рекордсмен «Барселоны» по числу проведенных матчей.

    Источник: 90min.com

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5339

      Asbjorn 37 минут назад

      Реал сейчас далеко не в порядке,но, обыгрывать таких соперников как на клубном ЧМ обязан был, прошлогодний Реал был очень сильный, сейчас-нет

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