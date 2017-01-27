Арбелоа поздравил Моуринью с днем рождения провокационным фото

Защитник «Вест Хэма» Альваро Арбелоа поздравил с днем рождения главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, которому 26 января исполнилось 54 года. Он опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой рядом с ним и португальцем стоят полузащитник Хаби Алонсо и Икер Касильяс. Учитывая скандал, который возник в свое время в «Реале», это можно считать провокацией.

Напомним, что в бытность Моуринью главным тренером «Реала», у него возник конфликт с Икером Касильясом. Из-за этого команда разделилась на два лагеря. Арбелоа, Алонсо и еще несколько футболистов поддержали португальского специалиста.