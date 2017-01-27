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    Арбелоа поздравил Моуринью с днем рождения провокационным фото

    Защитник «Вест Хэма» Альваро Арбелоа поздравил с днем рождения главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, которому 26 января исполнилось 54 года. Он опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой рядом с ним и португальцем стоят полузащитник Хаби Алонсо и Икер Касильяс. Учитывая скандал, который возник в свое время в «Реале», это можно считать провокацией.

    Напомним, что в бытность Моуринью главным тренером «Реала», у него возник конфликт с Икером Касильясом. Из-за этого команда разделилась на два лагеря. Арбелоа, Алонсо и еще несколько футболистов поддержали португальского специалиста.

    Источник: Twitter

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    27.01.2017 10:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +284

      Kano 27 января 2017, 20:18

      Арбелоа один из любимых игроков Моуриньо. Думаю Жозе приятно, ибо он внимание ценит.

      0
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      Рейтинг: +23

      rus333 27 января 2017, 15:43

      бред

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      McDuff 27 января 2017, 12:15

      а когда они успели приехать на Кинг Пауэр, выступая за Реал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 27 января 2017, 11:52

      Автор статьи провокатор

      -1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 27 января 2017, 11:51

      И появилась на свет чернуха от бомбардира.

      0
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      Рейтинг: +71

      besk 27 января 2017, 10:53

      Какую в гугле фотку нашел, такую и выложил, везде ищут скрытый смысл

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