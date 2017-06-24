Арбелоа завершил карьеру

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

«Пришло время попрощаться. Скажу, что физически я был готов был и дальше продолжать играть. Мадрид для меня является клубом жизни, я никогда не буду звонить им и просить работу, но всегда готов выслушать предложения», – заявил Арбелоа.

Стоит отметить, что 34-летний футболист является воспитанником «Реала». В своей карьере он успел поиграть также за «Депортиво» (2006-2007) и «Ливерпуль» (2007-2009). В прошедшем сезоне Арбелоа играл в составе «Вест Хэма», в котором провел лишь четыре матча.