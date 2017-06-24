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    Арбелоа завершил карьеру

    Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

    «Пришло время попрощаться. Скажу, что физически я был готов был и дальше продолжать играть. Мадрид для меня является клубом жизни, я никогда не буду звонить им и просить работу, но всегда готов выслушать предложения», – заявил Арбелоа.

    Стоит отметить, что 34-летний футболист является воспитанником «Реала». В своей карьере он успел поиграть также за «Депортиво» (2006-2007) и «Ливерпуль» (2007-2009). В прошедшем сезоне Арбелоа играл в составе «Вест Хэма», в котором провел лишь четыре матча.

    Источник: Marca

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    24.06.2017 06:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 июня 2017, 10:03

      Где-то плачет один Уткин...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 24 июня 2017, 09:40

      мда, 34 и уже всё...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      10tolik10 24 июня 2017, 09:19

      Не увидим больше дриблинг Арбелоа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 24 июня 2017, 08:02

      Мог бы ещё в Китае годик побегать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 24 июня 2017, 06:59

      По-моему оптимальный возраст для ухода на отдых....

      1
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