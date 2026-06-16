«Историю никто не отменял»: Ловчев назвал главных фаворитов ЧМ-2026

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что чемпионат мира в этом году выиграет неевропейская сборная.

– Кто ваш фаворит на победу в турнире?

– Аргентина или Бразилия. Историю футбола никто не отменял. Раньше все мундиали в Латинской Америке выигрывали команды из этого региона, потом турниры начали проводить в Европе – и побеждали европейцы.

Аргентина и Бразилия близки к США, Мексике, Канаде – климат для них привычный, да и поддержка болельщиков ощущается больше. Отдаю предпочтение этим командам.