«Историю никто не отменял»: Ловчев назвал главных фаворитов ЧМ-2026

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что чемпионат мира в этом году выиграет неевропейская сборная.
– Кто ваш фаворит на победу в турнире?
– Аргентина или Бразилия. Историю футбола никто не отменял. Раньше все мундиали в Латинской Америке выигрывали команды из этого региона, потом турниры начали проводить в Европе – и побеждали европейцы.
Аргентина и Бразилия близки к США, Мексике, Канаде – климат для них привычный, да и поддержка болельщиков ощущается больше. Отдаю предпочтение этим командам.
- Бразилия в первом матче на ЧМ-2026 не сумела победить Марокко – 1:1.
- Другие соперники «селесао» по групповому этапу – Шотландия и Гаити.
- Сборная Аргентины сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией.
Источник: «Матч ТВ»