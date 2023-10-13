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    «Реал» выбирает между тремя тренерами

    «Реал» рассматривает несколько бывших футболистов на замену Карло Анчелотти.

    Фаворитом считается Хаби Алонсо, тренирующий «Байер». Второй выбор – Альваро Арбелоа. Третий вариант – Рауль.

    Возможность возвращения Зинедина Зидана также не исключается, но сейчас такая опция не обсуждается всерьез.

    • Анчелотти, вероятно, уйдет в сборную Бразилии в 2024 году.
    • «Реал» лидирует в Примере по итогам 9 туров.
    • Рауль и Арбелоа пока работали только с молодежными и юношескими командами.

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    Источник: AS

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