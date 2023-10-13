«Реал» выбирает между тремя тренерами

«Реал» рассматривает несколько бывших футболистов на замену Карло Анчелотти.

Фаворитом считается Хаби Алонсо, тренирующий «Байер». Второй выбор – Альваро Арбелоа. Третий вариант – Рауль.

Возможность возвращения Зинедина Зидана также не исключается, но сейчас такая опция не обсуждается всерьез.