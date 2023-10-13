«Реал» выбирает между тремя тренерами

«Реал» рассматривает несколько бывших футболистов на замену Карло Анчелотти.
Фаворитом считается Хаби Алонсо, тренирующий «Байер». Второй выбор – Альваро Арбелоа. Третий вариант – Рауль.
Возможность возвращения Зинедина Зидана также не исключается, но сейчас такая опция не обсуждается всерьез.
- Анчелотти, вероятно, уйдет в сборную Бразилии в 2024 году.
- «Реал» лидирует в Примере по итогам 9 туров.
- Рауль и Арбелоа пока работали только с молодежными и юношескими командами.
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