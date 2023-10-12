«Реал» рассматривает тренера, чье назначение поможет подписать Мбаппе

Стало известно, кем «Реал» хочет заменить Карло Анчелотти по окончании сезона-2023/24.
Мадридский клуб всерьез рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана, который может возглавить команду в третий раз.
В «Реале» считают, что назначение француза поможет подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Тренера и футболиста связывают особые отношения.
- Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.
- Сообщалось, что он отклонил предложения от «ПСЖ» и «Аль-Насра».
- Тренер рассчитывал возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, но Дидье Дешам после выхода в финал мундиаля остался в национальной команде.
Источник: Onze Mondial