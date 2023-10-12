«Реал» рассматривает тренера, чье назначение поможет подписать Мбаппе

Стало известно, кем «Реал» хочет заменить Карло Анчелотти по окончании сезона-2023/24.

Мадридский клуб всерьез рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана, который может возглавить команду в третий раз.

В «Реале» считают, что назначение француза поможет подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Тренера и футболиста связывают особые отношения.