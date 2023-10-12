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    • «Реал» рассматривает тренера, чье назначение поможет подписать Мбаппе

    «Реал» рассматривает тренера, чье назначение поможет подписать Мбаппе

    Стало известно, кем «Реал» хочет заменить Карло Анчелотти по окончании сезона-2023/24.

    Мадридский клуб всерьез рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана, который может возглавить команду в третий раз.

    В «Реале» считают, что назначение француза поможет подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Тренера и футболиста связывают особые отношения.

    • Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.
    • Сообщалось, что он отклонил предложения от «ПСЖ» и «Аль-Насра».
    • Тренер рассчитывал возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, но Дидье Дешам после выхода в финал мундиаля остался в национальной команде.

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    Источник: Onze Mondial

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1275

      qawzsexdr 46 минут назад

      Он и так перейдёт, конечно если в Париже не предложат в несколько раз больше чем на данный момент.

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