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    Экс-игрок «Реала» Арбелоа предложил мадридцам подписать сына Месси

    Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал слова нападающего «Барселоны» Лионеля Месси о своем сыне.

    Ранее аргентинец признался, что его средний сын Матео болеет за мадридский клуб. В сентябре ему исполнится четыре года.

    «Мы должны подписать его», – написал испанец в твиттере, добавив к подписи смеющиеся эмодзи.

    • Арбелоа – воспитанник «Реала». За основную команду мадридцев он выступал с 2009-го по 2016 год.
    • В составе Королевского клуба 36-летний футболист стал чемпионом Испании, дважды завоевал Кубок и один раз – Суперкубок страны, два раза выиграл Лигу чемпионов и по одному разу Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Месси: «Мой сын Матео – фанат «Реала»

    Источник: Твиттер Альваро Арбелоа

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