Экс-игрок «Реала» Арбелоа предложил мадридцам подписать сына Месси

Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал слова нападающего «Барселоны» Лионеля Месси о своем сыне.
Ранее аргентинец признался, что его средний сын Матео болеет за мадридский клуб. В сентябре ему исполнится четыре года.
«Мы должны подписать его», – написал испанец в твиттере, добавив к подписи смеющиеся эмодзи.
- Арбелоа – воспитанник «Реала». За основную команду мадридцев он выступал с 2009-го по 2016 год.
- В составе Королевского клуба 36-летний футболист стал чемпионом Испании, дважды завоевал Кубок и один раз – Суперкубок страны, два раза выиграл Лигу чемпионов и по одному разу Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
¡Hay que ficharlo! https://t.co/J3jWQdKMip— Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 5 июня 2019 г.
Месси: «Мой сын Матео – фанат «Реала»