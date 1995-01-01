Экс-игрок «Реала» Арбелоа предложил мадридцам подписать сына Месси

Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал слова нападающего «Барселоны» Лионеля Месси о своем сыне.

Ранее аргентинец признался, что его средний сын Матео болеет за мадридский клуб. В сентябре ему исполнится четыре года.

«Мы должны подписать его», – написал испанец в твиттере, добавив к подписи смеющиеся эмодзи.

Арбелоа – воспитанник «Реала». За основную команду мадридцев он выступал с 2009-го по 2016 год.

В составе Королевского клуба 36-летний футболист стал чемпионом Испании, дважды завоевал Кубок и один раз – Суперкубок страны, два раза выиграл Лигу чемпионов и по одному разу Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Месси: «Мой сын Матео – фанат «Реала»