Месси: «Мой сын Матео – фанат «Реала»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что его средний сын Матео болеет за «Реал». В сентябре мальчику исполнится четыре года.

«Тиаго (старший шестилетний сын Месси) не пропускает матч (с участием отца]. Матео любит футбол, он носит футболки всех клубов.

Но мы вместе играли дома и он сказал мне: «Я из «Ливерпуля». Они победили тебя» (в полуфинале Лиги чемпионов). То же самое он сделал по отношению к «Валенсии» (после победы оранжевых над каталонцами в финале Кубка Испании): «Валенсия» обыграл тебя, я из «Валенсии».

Когда мы смотрим телевизор, он радуется голам «Реала», чтобы разозлить своего брата. Он – фанат «Реала», – сказал Месси.