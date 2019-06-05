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    Месси: «Мой сын Матео – фанат «Реала»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что его средний сын Матео болеет за «Реал». В сентябре мальчику исполнится четыре года.

    «Тиаго (старший шестилетний сын Месси) не пропускает матч (с участием отца]. Матео любит футбол, он носит футболки всех клубов.

    Но мы вместе играли дома и он сказал мне: «Я из «Ливерпуля». Они победили тебя» (в полуфинале Лиги чемпионов). То же самое он сделал по отношению к «Валенсии» (после победы оранжевых над каталонцами в финале Кубка Испании): «Валенсия» обыграл тебя, я из «Валенсии».

    Когда мы смотрим телевизор, он радуется голам «Реала», чтобы разозлить своего брата. Он – фанат «Реала», – сказал Месси.

    Источник: TyC Sports

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +958

      AZ 18 минут назад

      в детский дом его...

      0
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      Рейтинг: +12989

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      И похож на Роналду...

      0
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      Рейтинг: +396

      OBOLEV 50 минут назад

      Демократия это хорошо )

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