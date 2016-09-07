Арбелоа: «Уходить из «Реала» – это как покидать небеса»

Защитник «Вест Хэма» Альваро Арбелоа прокомментировал свой трансфер из «Реала».

«Тяжело уходить из «Реала». Когда покидаешь небеса, трудно найти себе новое место на земле, но «Вест Хэм» мне как раз подходит.

В Мадриде у тебя есть все самое лучшее. Но я очень доволен, потому что нахожусь там, где хочу быть», – сказал Арбелоа.

Также он рассказал о сорвавшемся трансфере в «Милан».

«Переговоры продвинулись очень далеко, но все усложнил приход китайских инвесторов. Затем появился вариант с «Вест Хэмом», и я очень доволен».