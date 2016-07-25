Арбелоа близок к переходу в «Милан»

Защитник Альваро Арбелоа в ближайшее время может подписать контракт с итальянским «Миланом», сообщает ВВС. В данный момент переговоры между сторонами продолжаются. Футболист может перебраться в «Милан» на правах свободного агента, учитывая истекающий контракт с «Реалом».

Сам Арбелоа заверил, что «Милан» для него может стать последним клубом, так как он намерен завершить карьеру по истечении контракта. Речь идет об однолетнем соглашении с возможностью продления его еще на сезон.